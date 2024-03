Agrofeed UNI Győr–Békéscsaba 82–85 (23–21, 20–20, 16–24, 23–20)

Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Major, dr. Magyari, dr. Popgyákunik.

UNI Győr: KÁMÁN B. 22/3, Friedl 5/3, Garancz, Bohunicky 7/3, Kámán K. 4. Cs.: BAKON 17/9, Horváth Á. 13/9, HÁGEN 14, Dani. Edzők: Lógár Bence, Léránt Gábor:

Lógár Bence: – Mindkét csapat megérdemelte volna a győzelmet, nagy harc ment végig. Sajnos volt a pályán két ember, akinek nem volt kedve itt lenni és nem tudott felnőni a mérkőzés színvonalához, itt nem játékosra vagy edzőre gondolok. Jó úton vagyunk, továbbra is dolgozni kell keményen és amikor a legjobban kell, akkor meglesz az eredménye. Szurkolóknak ismételten köszönjük a buzdítást.

SMAFC 1860 Soproni Egyetem–ASE U23 98–85 (28–23, 20–26, 24–16, 26–20)

Sopron, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Szalai, Esztergályos, Csák.

SMAFC: TÓTH D 14, CSÁTALJAY 29/6, Bőhm 11/9, SCHÖLL 15, Bakk. Cs.: Soós 5, FLASÁR 8, PALOTAI 16/6, Kovács B. Edző: Farkas Dávid.

Farkas Dávid: – Az első félidőben csapatvédekezésünk nem működött, ezért rengeteg pontot kaptunk. A második félidőben élesebbé váltunk ebben a tekintetben, ezáltal támadásban is sikerült gördülékenyebben dolgoznunk. Hosszú hetek óta foggal-körömmel tartjuk harmadik helyünket, a maradék három fordulóban is igyekszünk ezt a pozíciót megtartani. Gratulálok a Paks csapatának is, rengeteg tehetség pallérozódik náluk és üde színfoltjai, sőt, meghatározó csapata lettek ennek a ligának. További sok sikert kívánok nekik.

MTK-TFSE–Sportdarázs-SMAFC 59–66 (22–13, 6–17, 17–23, 14–13)

Budapest, NB I/B-s női mérkőzés, Piros csoport. V.: Kruk, Lázár.

Sportdarázs: VÖLGYI 18/12, Gombkötő 2, Sinka-Pálinkás 2, Bakó 8/6, ZAJA 12. Cs.: JANZSÓ 10, Tatosová, Salamon 3/3, TOMAN R. 9/3, Gergő 2. Edző: Szrdjan Radulovics.

Szrdjan Radulovics: – Nem volt egyszerű mérkőzés, de értékes győzelmet arattunk. Lassan kezdtünk, de a második negyedben felébredtünk és kézbe vettük a mérkőzés irányítását, a palánkok alatt területet pedig mind támadásban, mind védekezésben uraltuk. Gratulálok a lányoknak a megérdemelt győzelemhez, mely érdekében nagy erőket mozgósítottak.