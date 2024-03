Érdekesség, hogy a míg a győriek nyolc játékosukat nélkülözve is pályára léptek múlt vasárnap délután Budaörsön, addig a Haladás elhalaszthatta az elmúlt hétvégére kiírt bajnoki találkozóját.

"Le a kalappal a lányok előtt, hiszen nem először kell egy héten belül három tétmérkőzésen is pályára lépniük – mondta Horváth Cs. Attila, az ETO FC szakág vezetője. – Ráadásul, az sem mindennapos dolog, hogy keretünk közel felére nem számíthattunk a legutóbbi bajnoki mérkőzésünkön. Szerencsére, játékosaink jól reagáltak erre a különös helyzetre és a pályán, valamint a pályán kívül is remek csapategységet mutatva, főként a második félidőben, remek teljesítményt nyújtva, szereztük meg a fontos pontokat vasárnap idegenben. Budaörsön, a nagy szélben, nagyon stabil volt a védelmünk, középpályán harcosan futballoztunk, támadóink, Vachter és McCarthy pedig nagyon gólerősnek bizonyultak. Kiemelendő, hogy az immáron magyar állampolgár, nem egészen tizenhat esztendős kapusunk, Krizsan Niki, először volt a kezdőcsapat tagja, a tizennyolc éves Rajkovic Flóra most mutatkozott be az első osztályban, míg a hasonló életkorú Petrovics Petra, ezúttal két gólt is szerzett az élvonalban."

Szerdán már egy szombathelyi kupamérkőzés vár a csapatra.

"Nem is akármilyen, hiszen a Magyar Kupa döntője a tét, címvédőként pedig nem lehet más célunk, mint, hogy újra bejussunk a fináléba. Nagyon meglepődtünk, amikor az MLSZ adatbankján, szembesültünk azzal, hogy a Haladás-Szeged mérkőzés elmaradt a hétvégén. Természetesen nem tehettünk mást, mint ezen nagyon gyorsan túlléptünk, és hétfőtől teljes erővel, kizárólag a saját feladatunkra koncentrálunk, olyan dolgokra, amelyeket magunk befolyásolhatunk. A szakmai és az egészségügyi stábunk mindent elkövet, hogy ezen a rendkívül fontos találkozón, minél több, jó állapotban lévő játékosunk léphessen pályára. Várjuk szurkolóinkat a Haladás stadionjába, és bízunk benne, hogy a vasárnapi férfimérkőzés, szerdán délután, a női találkozó után is a győri szimpatizánsok lehetnek majd boldogabbak.

A fináléba kerülés egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén nem lesz hosszabbítás, hanem rögtön büntetők következnek, a nyertes pedig az MTK-FTC találkozó győztesével csaphat majd össze a budapesti döntőben.