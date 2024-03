Két nagymúltú soproni egyesület, a Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club 1860 (SMAFC) és a Soproni Futball és Atlétikai Club 1900 (SFAC) kötött együttműködési szerződést az atlétikai utánpótlás magasabb szintű nevelésére.

A megállapodás az eddigi kölcsönös szakmai együttműködés további erősítése érdekében jött létre. Mindkét egyesület érdekét szolgálja a szövetség, amiből elsősorban a gyerekek és fiatalok profitálnak majd.

- Mindkét egyesületnél foglalkozunk atletikai utánpótlás-neveléssel, vagyis eddig megoszlottak az erők, s tulajdonképpen egymás konkurensei voltunk. A megállapodás értelmében ezentúl a SFAC csak 12 éves korig, a SMAFC a legkisebbektől egészen a felnőttekig foglalkozik az atléták nevelésével. Nagyon örülök az együttműködésnek, mert így jobban ki tudjuk használni az erőforrásainkat és ki-ki eredményesebb lehet a saját területén. Természetesen tiszteljük egymás munkáját, és a célunk is közös: minél jobb atlétákat nevelni - foglalta össze a megállapodás lényegét Horváth József, a SMAFC elnöke.

- Az együttműködési megállapodás további célja olyan rendszer létrehozása, ami elősegíti a fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeiknek, képességeiknek, ismereteiknek, jártasságaiknak, életkori sajátosságaiknak megfelelő nevelését. Mi vállaltunk kötelezettséget arra, hogy csak U12-es korosztályig foglalkozunk atlétikai utánpótlás-neveléssel, az úgynevezett kölyökatlétikával. Az 12. életévüket betöltött sportolóinkat pedig térítésmentesen átadjuk a SMAFC-nak. Az eredményeink közös soproni sikerek lesznek - egészítette ki az elmondottakat Ábrahám Tibor, a SFAC elnöke. Örömmel számolt be arról is, hogy az elmúlt években egyre népszerűbb az atlétika a soproni gyerekek körében. Megfigyelhető tendencia, hogy ha az ország világversenyt rendez vagy versenyzője olimpiai érmet nyer, sportága népszerűsége is nő.

Fotó: Tóth Zsombor