Győri ETO-UNI FKC–Kecskemét 37–18 (18–9)

Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, 200 néző. V.: Dáné, Marton.

ETO UNI FKC: PÁSZTOR – Szabó Á. 2, Kurucz 1, Ásványi 1, GERDÁN, KONCZ 9, Paár. Cs.: Varga I. (kapus), Lang 1, Kathi 3, Mátés 4, Nagy M. 1, Takács 2, RADVÁNSZKI 6, Sövegjártó 1, SZABADOS 6. Edző: Bencze József.

Az első percekben fej fej mellett haladtak a csapatok, a győri oldalon Koncz rövid idő alatt négy gólt is szerzett, a hazaiak azonban nem tudtak ellépni (14. perc: 7–6). A félidő közepén mindkét csapatnál közel háromperces gólcsend volt, amit Radvánszki találata tört meg, ezzel elindítva a győri gólgyártást. A hazai csapat zsinórban hét találatot szerzett, így a 25. percre kilencgólos különbség alakult ki (15–6).

A második félidőt egy látványos figura végén Szabados gólja indította, és a szurkolók más skandálhatták is a tízgólos különbséget. A vendégek kapusa jó teljesítményt nyújtva időről időre megrekesztette a győri robogást, de az előny így is nőtt, a 46. percben már 26–14-et mutatott az eredményjelző. A vendégek az időkérés után is egymás után potyogtak a győri gólok (31–14). A vége 19 gólos, magabiztos hazai siker lett.