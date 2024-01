Óriási csata zajlott az ob elődöntőjében

„Sok szempontból pozitívan értékelem a 2023-as szezont, még ha ez az eredményeken nem is látszik feltűnően. A hazai felnőtt OB-n játszottam már döntőt, legutoljára harmadikként végeztem. Ez első blikkre visszalépésnek tűnhet. Valójában azonban a tízszeres magyar bajnokkal, Fenyvesi Zsolttal óriási csatát vívtam az elődöntőben, az első lökéstől az utolsóig rendkívül kiélezett, színvonalas mérkőzésen.

A frameket tekintve 0-2-ről megfordítottam a párbajt 3-2-re, igaz, végül Zsolt örülhetett hajszállal a győzelemnek. A mindent eldöntő hetedik frame közel egy órán át tartott. Az elődöntőben nyújtott teljesítményemre nagyon büszke vagyok; mind taktikailag, mind a lökések kivitelezésében remek passzban voltam, kár, hogy nem tudtam feltenni az i-re a pontot. Már csak azért is, mert a finalét végül sokkal simábban nyerte Zsolt, mint a mi párharcunkat” – mondta Nagy Erik.

A tanulást sem hanyagolja

A ménfőcsanaki fiatalember a győri Krúdy-technikumban tanul turisztikát, idén májusban érettségizik. „A több lábon állásban hiszek, nem szeretném elhanyagolni a tanulmányaimat. A nyári gyakorlat idején huzamosabb ideig nem is snookereztem tavaly, de a kihagyás valahol jót is tett a játékomnak. Utána újult erővel vágtam bele az edzésekbe” – hallottuk Eriktől.

Fotó: Csapó Balázs

Sikerek a máltai kontinensviadalon

A ménfőcsanaki fiatalember tavaly a Máltán rendezett amatőr Európa-bajnokságon is megcsillogtatta a tudását, a korosztályában és a felnőtt mezőnyben is. Az U18-as mezőnyben a négyes csoportból másodikként jutott tovább, majd a legjobb 32 között búcsúzott. A magyar snooker másik nagy reménységétől, Révész Bulcsútól kapott ki, miközben az U21-es korcsoportban is a legjobb 32-ig menetelt.

,,Az érettségi és az ötödév után szeretnék esélyt adni magamnak Nagy-Britanniában, hogy a legjobbaktól tanuljak és idővel a profik táborához csatlakozzam. Akár már úgy, hogy az érettségi és az ötödév közötti nyár egy részét is a szigetországban töltöm” – beszélt terveiről Erik, aki Máltán a felnőttek között szintén letette a névjegyét, két mérkőzést nyert idősebb ellenfelekkel szemben.

Gőzerővel készül a korosztályos vb-re

„Az OB előtt főleg Ausztriában készültem edzőmmel, Paul Schopf-fal és indultam a Wels Openen is. Jelenleg gőzerővel edzek a korosztályos vb-re, amit január végén Albániában tartanak. Márciusban pedig a szarajevói felnőtt Eb-re utazom majd a magyar válogatott tagjaként” – számolt be 2024 első felének fő kihívásairól a ménfőcsanaki fiatalember.