GYIRMÓT FC GYŐR – SV LAFNITZ 1-5 (0-5)

Alcufer Stadion. Vezette: Derdák.

Gyirmót: Hársfalvi – Szegi, Hudák, Csörgő, Jova B. (Lányi B. 33) – Kovács M. (Hajdú 78), Kovács D. – Kicsun (Molnár J. 70), Takács R. (Szőke 70), Medgyes – Adamcsek (Erdei 70). Vezetőedző: Tamási Zsolt.

SV Lafnitz: Zingl – Burmeister (Schriebl sz.), Feyrer, Mihaljevic, Siegel – Prohardt (Trograncic 61) – Leipold (Butkovic sz.), Lederer, Mahmic (Neubauer 60), Vucenovic (Murataj 60) - Plavcic. Vezetőedző: Robert Weinstabl.

Gólszerző: Kicsun ill: Vucenovic, Leipold 2, Mahmic 2,

Az első játékrészben meglepte házigazdáját az osztrák másodosztályú Lafnitz, melynek támadói lendületesen, ötletesen szőtték akcióikat, amikből aztán könnyű gólokkal meggyőző előnyre tettek szert, míg a sárga-kékek ritkán jutottak el helyzetig. Szünet után feljavult a Gyirmót játéka, ami egyórai játék elteltével meg is ozta a szépítő találatot, amikor Kicsun fejezett be góllal egy szép jobb oldali támadást. A szünet utáni játék bíztató volt a hazaiak részéről, de ez is csak az első játékrész eredményének kozmetikázására volt elég. A sárga-kékeknél pályára lépett a közelmúltban igazolt 26 éves támadó Molnár János, aki az ESMTK színeiben 21 mérkőzésen 16 alkalommal vette be aktuális ellenfele hálóját.

Tamási Zsolt: - Rémálomszerű volt az első félidő, amiben óriási hibákat követtünk el, amiket könnyű góllal büntetett az ellenfél, kijózanító pofon volt. Tanulság, de nyilván nem ebből fogunk kiindulni, azonban a megfelelő következtetéseket le kell vonnunk. Szünet után nem csak tartása volt csapatunknak, hanem helyenként az ellenfelünk fölé is tudtunk kerekedni, nagy akarattal játszottunk, több szép támadást vezettünk, azonban sajnálom, hogy ezekből csak egy gólt tudtunk szerezni. Jó csapattól kaptunk ki, a meccs szolgálta a felkészülésünket, jó lett volna nyerni, de ez egy ilyen nap volt.