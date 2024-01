Az Év Sportolója Gálát hétfőn tartják a budapesti operaházban. Az est díszvendége Fabio Cannavaro világbajnok és aranylabdás olasz labdarúgó lesz. A világbajnoki címvédő olaszok ellen 2007 nyarán játszottunk a Puskás-stadionban. A mérkőzés egyik főszereplője Priskin Tamás volt.

Priskin Tamás és Fabio Cannavaro a budapesti mérkőzésen. Fotó: mti

Az első félidőben megcsillantotta a tudását: 20 méterről, jobbal bombázott kapura és a kissé kint álló Gianluigi Buffonnak a bal felső sarok elől kellett kitornáznia a labdát. A fordulás után az olaszok szerezték meg a vezetést, majd a magyar egyenlítést követően jött a 65. perc:

– Filkor Attila mintegy negyvenméteres, kitűnő emelése után a védők mögé érkezett a labda a jobb oldalon – emlékezik a történtekre Priskin Tamás. – Átvettem, de közben megérkezett Fabio Cannavaro. Szerencsére éppen jó ütemben tudtam eltolni a labdát a hátvéd mellett, betörtem a tizenhatoson belülre. Biztos voltam benne, hogy Cannavaro szerelni akar, ezért próbáltam fedezni a labdát, és arra késztetni, csússzon be és buktasson. Így is történt, teljesen jogos büntető következett.

Gera Zoltán állt a labda mögé és a jobb alsó sarokba lőtte a játékszert, majd a hajrában Feczesin Róbert is betalált, így meglepetésre megérdemelt 3–1-es magyar siker született.

– A mérkőzés után sikerült mezt cserélnem Cannavaróval, azóta is nagy becsben őrzöm ezt az ereklyét – említette végül Priskin Tamás.

Jegyzőkönyv

Magyarország–Olaszország 3–1 (0–0)

2007. augusztus 22. Puskás-stadion, 34.900 néző. V.: Gonzalez (spanyol).

Magyarország: Fülöp – Szélesi, Juhász, Vaskó, Vanczák (Csizmadia, 73.) – Gera (Buzsáky, 92.), Vass, Hajnal (Filkor, 59.), Tőzsér (Leandro, 59.), Dzsudzsák (Halmosi, 83.) – Priskin (Feczesin, 73.). Szövetségi kapitány: Várhidi Pál.

Olaszország: Buffon – Oddo (Grosso, 46.), Cannavaro, Mate- razzi (Barzagli, 46.), Zambrotta – Quagliarella, Aquilani (Palombo, 67.), Pirlo, Ambrosini – Toni (Inzaghi, 46.), Del Piero (Di Natale, 46.). Szövetségi kapitány: Roberto Donadoni.

Gólszerző: Juhász (61.), Gera (66., 11-esből), Feczesin (77.), ill. Di Natale (49.).