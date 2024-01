Gáspár Dávid: – Örülök a győzelemnek és gratulálok a csapatnak, jól játszott! Alapvetően a mérkőzés zömében megvalósult az a koncentrációs kivitelezés védekezésben és támadásban is, amit előzetesen megbeszéltünk és gyakoroltunk. Viszont a korábbiakhoz képest sokkal több dekoncentráltabb periódusunk volt, mely a győzelmet nem befolyásolta, de ezen a téren nem voltam teljesen elégedett. Szeretnék gratulálni a BEAC-nak, több kulcsjátékosuk is hiányzott, de így is volt tartásuk, és az előbb említett időszakokat jól használták ki, és minden hibánkat megbüntették. Örülök Sitku Zsuzsi jó játékának is.