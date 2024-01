Fajkusz Csaba, a női szakág edzője így kezdte értékelését: „A cél az volt, hogy az ezüstérmes serdülő elsőosztályú csapatunk – melyet 12–13 évesek alkotnak – ismét a dobogó valamelyik fokán végezzen. Egyéni összetettben és valamelyik szeren Polgár Hannát szintén az első három hely valamelyikére vártam. A piciknél a gyermek kezdőben, azaz a 9–10 éves korosztályban a hetedik hely után idén dobogóközeli helyezésben bíztunk. Idén először ifjúsági első osztályban is tudtunk csapatot indítani, tőlük csak a sikeres helytállás volt az elvárás.”

A szakember nagy örömére ezeknek maximálisan meg tudtak felelni a tornászok, hiszen ahogyan az egykori kiváló tornász fogalmazott: minden idők legsikeresebbje volt a 2023-as esztendő.

„A Nagy Kármen, Csiszár Nadin, Hajas Dóra, Polgár Hanna összetételű serdülő elsőosztályú csapatunk első lett. Egyéni összetettben Polgár Hanna bajnoki címet szerzett. Hanna egyébként majdnem mindent megnyert, hiszen ugrásban, gerendán, talajon első, korláton második helyen végzett. A sok értékes helyezés mellett Hajas Dóra talajon szerzett bronzérme is remek eredmény. A gyermek kezdőben túl is teljesítették a lányok az elvárásaimat, hiszen a Balikó Flóra, Kerczó Emília, Kovács Bianka, Hegedűs Réka, Linnert Zsófia alkotta csapat másodikként zárt, emellett Linnert Zsófia gerendán és talajon is magyar bajnok lett, Hegedűs Réka gerendán szerzett ezüst- és a talajon elért bronzérme is fantasztikus eredmény volt.”

A klub januárban leigazolta Bácskay Csengét, az ország egyik legjobb női tornászát, ami nagy áttörést jelentett.

„Csenge ugyan nem velünk készül, hiszen az Egyesült Államokban tanul, de az eredményei mégis szakosztályunkat erősítik. A két Világkupa-ezüstérmére ugrásban, illetve a korláton szerzett hatodik és hetedik helyére is büszkék lehetünk. A legnagyobb eredménye azonban a világbajnokságon elért nyolcadik hely, mellyel megszerezte az olimpiai kvótát” – fogalmazott Fajkusz Csaba, aki azért nehézségekről is beszámolt, de szerencsére úgy fest, ezen is túlvannak, így optimistán tekint a szakvezető a versenyszezon elé.

„Az eredmények ellenére az év első fele nem volt könnyű, hiszen sokszor 17–18 fokos teremben, világítás nélkül kellett edzenünk, így a létszám is megfogyatkozott. Szeptember óta azonban ismét jó irányba mennek a dolgok. Több edzésidőt kaptunk és ezt jobban be tudjuk osztani, így a mintegy 50 sportoló elvesztése után a női szakág tagsága ismét kétszáz közelében van, és remélem, ez a szám még tovább gyarapszik a jövőben. Idén minden korosztályban – a felnőtt kivételével, hiszen nincs még annyi ilyen korú versenyzőnk – szeretnénk csapattal elindulni és a dobogó közelébe kerülni. Polgár Hanna bekerült a junior A válogatott keretbe, így a legjobbakkal készülhet a jövő évi ifjúsági Európa-bajnokságra. Az év legfontosabb versenye nyilván az olimpia lesz, ahol Bácskay Csenge mellett a férfiszakágunk büszkeségének, Mészáros Krisztofernek is szurkolhatunk” – mondta végezetül Fajkusz Csaba.