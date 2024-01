A hazai szövetség (MTSZ) közösségi oldalának hétfői híre szerint két héttel a párharc előtt már elfogytak a jegyek az év legjelentősebb hazai rendezésű teniszeseményére.

"A játékosok nevében is köszönjük a bizalmat, és reméljük, hogy a magyar szurkolók szokásos biztatásával a csapat képes lesz meglepetést okozni Tatabányán. Az M4 Sport közvetítésének köszönhetően azok is láthatják a mérkőzéseket, akik most nem tudtak jegyet venni" – áll a közleményben.

Nagy Zoltán kapitány Fucsovics Mártont, Marozsán Fábiánt, Valkusz Mátét, Piros Zsombort és Füle Mátyást nevezte az összecsapásra. A németek keretébe egyelőre négy játékost jelölt a kapitány, Michael Kohlmann: a Tokióban olimpiai bajnok Alexander Zverev mellett Jan-Lennard Struffot, Kevin Krawietzet és Tim Pützöt.

Németország eddig háromszor (1988, 1989, 1993) ért a csúcsra a Davis Kupában. Magyarországon legutóbb 1978-ban játszott a két válogatott, akkor a hazaiak 3–2-re nyertek Taróczy Balázs vezérletével. Öt éve Frankfurtban a németek győztek, akik összesítésben 4–2-re vezetnek.

A tatabányai párharc győztese továbbjut a finálé 16 csapatos csoportkörébe, a vesztes pedig osztályozót vív ősszel.