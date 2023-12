Az elmúlt bajnokságban jól hajrázott a Merkantil Bank Liga, NB II-ben a Credobus Mosonmagyaróvár, amely a középmezőnyben, a 12. helyen fejezte be a 2022/23-as idényt.A jelenlegi szezonra új vezetőedzőt szerződtettek Németh Zoltán személyében, akinek viszont négy forduló után távoznia kellett Óvárról, ahol lassan hagyománnyá válik, egy-egy szakembernek hamar kitelik a becsülete. Az igazsághoz tartozik, hogy a Credobus az első négy fordulóban nem szerzett pontot, bár – mint a későbbiek is mutatták – ezt nem lehet kizárólag az edző nyakába varrni.

A klubvezetés „beugróként” ismét Király József szakmai igazgatót kérte fel a vezetőedzői teendők ellátására, aki decemberig ellátta ezt a tisztet is. Ezúttal azonban nem tudott olyan csodát tenni, mint például tavaly, de ennek az okai szerteágazóak és sokrétűek, nyilván főként nem a szakember tudásán múlt, hogy a csapat 10 ponttal sereghajtóként fejezte be az idei pontvadászatot.

Az NB II legszerényebb költségvetésű csapataként számon tartott Credobus Mosonmagyaróvár ezen ok miatt sem versenyképes a játékospiacon, az erősítésre kiszemelt futballisták a jobb anyagi lehetőségek miatt többségében más klubot választottak maguknak az átigazoláskor.

Sőt, az elmúlt nyáron az Óvár elveszítette az egyik legjobb játékosát, Végh Bencét, aki az MTK-hoz szerződött, és azóta az NB I egyik őszi felfedezettjének tekintik a 26 éves középpályást.

A Lajta-parti kék-fehérek ősszel mindössze kétszer tudtak nyerni: hazai pályán a Haladást, idegenben pedig a Siófokot fektették két vállra. Több alkalommal balszerencsés körülmények között veszítettek vagy csak egy pontot szereztek. Elég csak a budafoki vagy a Pécs elleni összecsapásra gondolni.

Igazán nagy verést (0–4) csak Győrött az ETO-tól szenvedett el a csapat, általában szoros meccseket vívott ősszel és az előre hozott tavaszi körben, de ezek jelentős részében az egyéni kvalitások az ellenfelek javára döntöttek.

Az Óvárnak tetemes a lemaradása az osztályozót jelentő helyezéshez képest is (6 pont), és eggyel több mérkőzést játszottak, mint a közvetlen riválisok.

Feladni persze nem szabad, egy jelentősen megerősített játékoskerettel és jó téli felkészüléssel talán ismét sikerülhet a bravúr: az NB II-es tagság meghosszabbítása. Kérdés, hogy ennek finanszírozására megvan-e az akarat és a lehe- tőség Mosonmagyaróváron.