Először is köszönöm a kérdést, már jobban vagyok. Sajnos ebben a szituációban elkerülhetetlen volt az ütközés. Miután a kispad mögött a stáb megnézte a lábamat, egyből vittek az orvosi szobába. Ott volt egy kisebb vizsgálat, majd rögtön intézték az MRI-vizsgálatot, ahová azonnal indultunk is. Egy svéd doktor még este megnézte a lábamat, jelezte, hogy a képeken a szalagoknál es a porcnál sem lát elváltozást, így ez alapján kaptam kezeléseket a szállason. Ennek köszönhetően reggel már jobb volt a helyzet, de azt mondták, hogy amíg az otthoni orvos nem látja a vizsgálat eredményét, addig a biztonság kedvéért még használjak mankót, és ne terheljem száz százalékosan a térdem. Szombaton kapjuk kézhez a felvételt, és ezt egyből küldjük Magyarországra. Reménykedünk, hogy megerősítő válaszok érkeznek majd onnan. Makacsnak, keménynek tartom magam, így én meg nem tettem le arról, hogy játszhatok a világbajnokságon, de addig is, amiben tudom, kívülről segítem a lányokat.