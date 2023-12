Nagyon boldog vagyok, hogy nyártól én is tagja lehetek a Győri Audi ETO KC csapatának. Jól ismerem a klubot, hiszen többször is játszottunk már egymás ellen, és tudom, hogy Győrben kézilabdázni valami egészen más. Régóta megfogalmazódott bennem az érzés, hogy szeretnék egyszer én is ennek a klubnak, az ETO-családnak a része lenni. Komoly ambíciókat vázoltak fel számomra a klub vezetői, a hosszútávú stratégiai gondolkodás vonzó volt számomra. Tudom, hogy nagyok az elvárások Győrben, de szeretem a kihívásokat! Várom már a nyarat, de addig természetesen minden erőmmel jelenlegi csapatom sikeréért dolgozom