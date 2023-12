Átfogó toborzó kampányt folytat a Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottsága. A cél mintegy ezer új játékvezetőt megnyerni a sportág számára. A téli időszakban közel 500-an már jelentkeztek is a tanfolyamokra!

– 2009-től lassan, de folyamatosan csökkent az aktív játékvezetők száma, miközben az igazolt játékosok létszáma, különösen az amatőr és utánpótlás-bajnokságokban, jelentősen emelkedett – nyilatkozta az mlsz.hu-nak Hanacsek Attila, a játékvezetői bizottság elnöke. – A koronavírus-járvány előtt úgy tűnt, hogy megtörik a kedvezőtlen trend, de akkor országosan egy vármegyényi játékvezető fejezte be a pályafutását, és a járvány után nem tértek vissza. Pótlásuk azóta megkezdődött, de még nem értük el az ideális létszámot. A mostani időszaktól reméljük azt, hogy sikerül új szakemberek csatlakozásával feltölteni a kereteket.

A cél mintegy ezer új játékvezetőt megnyerni a sportág számára. Fotó: mlsz.hu

Fotó: MICHELLER SZILVIA

A játékvezetők fizikai alkalmassága, állóképessége mellett kiemelten fontos a gyors döntéshozatali képesség és a stressztűrés is. – A játékvezetés során megszerzett készségek, például a döntéshozatal és problémamegoldás, felhasználhatók az élet más területein is – tette hozzá a korábbi játékvezető, aki azt is kiemelte, az önbizalom és a határozott fellépés segíti leginkább a pályán a bírókat. A fiatal játékvezető férfiak és hölgyek számára egyaránt nyitva áll a lehetőség, hogy eljussanak a legmagasabb szintre, és egyszer nemzetközi mérkőzéseken működjenek, nem is beszélve arról, hogy a játékvezetői tevékenységet a Magyar Labdarúgó Szövetség (és területi igazgatóságai) díjazással jutalmazza.

Jelentkezés itt.