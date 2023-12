A MEFS díjátadó gáláján elhangzott, a magyar egyetemi sportolók ismét rekordot állítottak fel, hiszen 170 egyetemista élsportoló nyerte el az Év egyetemi sportolója kitüntető címet, összesen 16 intézményt képviselve, akik között három parasportolót is köszönthettek. A Széchenyi István Egyetem hallgatói is kiváló eredményeket értek el, hiszen az Egyetemi Világjátékokról és az Egyetemek Európa-bajnokságáról is érmekkel tértek haza.

A nyáron Kínában megrendezett Egyetemi Világjátékokon Sebestyén Dalma (Uni-Győr Úszó SE, edzők: Petrov Iván, Petrov Árpád) a 200 méteres női vegyesúszás döntőjében és 200 pillangón is ezüstérmet nyert. A világjátékok másik győri érmese Szabó Bence, aki Furkó Kálmánnal (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem) bronzérmet szerzett a férfi könnyűsúlyú kétpárevezősök versenyszámában.

A Széchenyi István Egyetem hallgatói szép sikereket értek el az Európai Egyetemi Játékok cselgáncsversenyén is. A felsőoktatási intézmények Európa-bajnokságán Sipőcz Richárd (Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete, edző: Gyimes Nikolett) a +100, míg Vida András (Győri Atlétikai Club, edző: Hatos Zsuzsanna) a +60 kilogrammos súlycsoportban diadalmaskodott, így a győri küldöttség két aranyéremmel zárta a viadalt.

Széchenyis éremesőt hozott az ősz eleji Európai Egyetemek Evezős Bajnoksága. Fehérvári Eszter második lett könnyűsúlyú egypárban, illetve harmadik helyezést szerzett Fazekas Fannival kétpárban. Ugyancsak bronzérmet ünnepelhetett Szigeti Roland egypárban, míg Szőllősi Balázzsal, Józsa Mártonnal és Glázer Márióval egy hajóban a könnyűsúlyú négyesek versenyében is harmadikként ért célba. A győri evezősök felkészítője Alföldi Zoltán, a Széchenyi István Egyetem oktatója, a Győri Atlétikai Club trénere volt, akit már nyolcszor díjaztak az Év edzője címmel.

„Nagy segítséget jelent, hogy az egyetem támogatásával már a nemzetközi versenyek is elérhetők sportolóink számára. Rendkívül büszke vagyok hallgatóinkra, és nagyon köszönöm edzőkollégáim lelkiismeretes felkészítő munkáját. Ahhoz, hogy nemzetközi szinten ilyen eredmények szülessenek, nyolc-tíz év és gyakran napi két edzés szükséges, amely közben mindenkiben felmerülhet a feladás kétsége. Hallgatóink láthatóan – edzőik segítségével – a tanulás mellett is sikerrel veszik az akadályokat” – értékelt dr. Gyömörei Tamás, a Széchenyi István Egyetem Sport- és Rekreációs Központjának vezetője.