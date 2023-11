A győrzámolyi Szigetközi Junior Kendo Klub is képviseltette magát a viadalon, és jó eredményeket is értek el. A legfiatalabbaknál, a 8–11 évesek között Dubi Mátyás első helyen végzett.

„Matyi fiatal kora ellenére nagyon fegyelmezett volt, koncentrált formát mutatott, betartott minden edzői utasítást. Olyan gyerekeket tudott maga mögé utasítani akik régebb óta kendóznak és akiktől fél éve még vereséget szenvedett. Mint apa és mint edző is nagyon büszke vagyok rá. Szabó Botondnak most ezüstérem jutott a juniorok között. Boti is sokat fejlődött, lassan számolhatnak vele a felnőtt válogatottnál is” – mondta Dubi Sándor, a klub egyik edzője, aki versenyzőként kétszer nyert Európa-bajnokságot, valamint tagja volt a világbajnokságon két ízben is harmadik helyezett válogatottnak.

Dubi Attila, a klub elnöke és másik edzője – és szintén kétszeres vb-bronzérmes – is elégedetten nyilatkozott: „Minden versenyzőnknek gratulálok, azoknak is, akik nem értek el helyezést, mert ők is sokat fejlődtek ebben az évben. Igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy tanítványaink más klubok, esetleg országok vívóival is gyakoroljanak, mert ez nagyban befolyásolja a fejlődésüket. Az ob előtt egy héttel Marosvásárhelyen jártunk, ahol hasonlóan szép eredményeket értünk el.”