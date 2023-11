A település úgy döntött, hogy nincs értelme a régi öltözőt felújítani, így a sportpálya másik oldalán egy teljesen új sportöltöző épült. A költségek 30 százalékát a település önkormányzata adta, a 70 százalék cégek társasági adójából valósult meg.

Az új sportöltözőt a harmadosztályú Császári SE–Bokod FCE mérkőzés előtt adták át.

Az elmúlt években más taós fejlesztések is megvalósultak a klubnál, megépült egy fedett lelátó, valamint az élő füves pálya talaját is felújították. Az öltözőátadón részt vett és beszédet mondott többek között Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, Khéner László MLSZ területi igazgató, Beke Gyöngyi, Császár polgármestere és Bagócsi László, a sportszervezet elnöke is.