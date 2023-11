NEKA–Motherson Mosonmagyaróvár 25–36 (11–20)

Balatonboglár, NEKA-csarnok, 300 néző. V.: Paska, Vastag.

NEKA: Zaj – MIKLÓS 5, Lapos 2, Győri 3, Bató 1, Munteanu-Korodi 1, Berei. Cs.: CSAPÓ (kapus), FARAGÓ LEA 4, Molnár D. 2, Petruska, Matucza 1, Wald 2, Keceli-Mészáros 3, Körtvélyesi, Kriston 1. Edző: Bakó Botond.

MKC: SZEMEREY – Udvardi 1, PÁSZTOR 4, ALBEK 4, IVANCOK 7, Tóth G. 4, Schatzl N 5. Cs.: Hadfi, Horváth Sz. (kapusok), Tóth E. 3, Sztankovics, Bardi 1, Faragó Luca 1, STRANIGG 4, Lancz 1, Tóth N. 1. Edző: Gyurka János.

Hétméteresek: 4/2, ill. 2/0. Kiállítások: 0, ill., 4 perc.

Az MKC-ból sérülés miatt az a Varga Emília hiányzott, aki a nyáron pont a NEKA-tól igazolt Mosonmagyaróvárra. Gyurka János együttese kiválóan kezdte a boglári mérkőzést. Szemerey Zsófi több bravúrral indított, Ines Ivancok pedig kétszer, míg Albek Anna háromszor köszönt be, így a hatodik percben 5–1-re vezetett az Óvár. A folytatásban is a vendégek akarata érvényesült. A NEKA a négygólos Miklós Kitti révén próbálta tartani magát, kevés sikerrel. Tóth Gabriella is remekül kézilabdázott, így már a 20. percben kialakult a tízgólos különbség a csapatok között (6–16). Mínusz hatra ugyan visszajött a hazai csapat (11–17), de a félidőben így is kilenccel, 20–11-re vezetett a Mosonmagyaróvár.

A második félidőben tovább nőtt az MKC-előny, és azok a játékosok is több lehetőséghez jutottak, akik az előző mérkőzéseken kevesebbet játszottak. Gyurka János együttese tizenhárommal is vezetett (14–27), igaz, a NEKA zsinórban négy dobott góllal kozmetikázott az eredményen (18–27). Egyik csapat játéka sem volt mentes a hibáktól, és állandósult a 9–10 gólos differencia a felek között. Csapó Kincső 15 védéssel segítette csapatát, Miklós Kitti 5, Faragó Lea pedig 4 góllal zárt. Óvári oldalon Szemerey 40 százalék feletti védési hatékonyságot hozott (7 védés/17 lövés), és hárman is hibátlanul lőttek: Ivancok (7 gól), Albek és Pásztor (4–4 gól) sem rontott, de Stranigg Zsófi is négy gólt szerzett öt próbálkozásból. Az MKC végül 36–25-re nyert, így tizedik győzelmét aratta a női kézilabda NB I-ben. A óvári csapatra idén még egy bajnoki találkozó vár. Gyurka János együttese december 30-án az MTK otthonában zárja az évet.

Gyurka János: – Örülök, hogy a csapatom megfelelően állt a mérkőzéshez. Sokszor vannak gondjaink a koncentrációval, emiatt vétünk hibákat. Összességében jól teljesítettek a lányok, még ha a széleken kaptunk is néhány olyan gólt, amelyet nem szabadott volna. A belső védőfal jól dolgozott. A második félidőben több esetben voltak gondjaink a helyzetkihasználásokkal, ennek kijavítása további feladatokat ad számunkra. Azt várom ezektől a mérkőzésektől, hogy a cserejátékosok is több lehetőséget kapjanak és éljenek is ezzel, hiszen januártól komoly terhelés vár ránk, amiből mindenkinek ki kell venni a részét.

Ines Ivancok: – Végig feszes mérkőzés volt. Nagyon büszke vagyok a lányokra, még akkor is, ha a végén már volt gond a koncentrációnkkal. Megvoltak a helyzeteink, ám a NEKA kapusa remek formában védett, így megnehezítette a dolgunkat.