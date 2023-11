Gsz.: Molnár T.

A két szomszédos település csapatainak összecsapása mindenkor remek mérkőzést hozott, így nagy várakozás előzte meg a találkozót, amit a felázott koroncói pálya miatt Gyirmóton rendeztek. Mindkét csapat támadólag lépett fel, ám komolyabb helyzetek a Koroncó előtt adódtak, de azok ki is maradtak. Fegyelmezett védekezéssel tartotta magát a Csanak egészen a félidő hosszabbításáig, amikor a sokadik koroncói támadás végén Molnár T. 18 méterről a bal felső sarokba ívelt. Szünet után továbbra is a Koroncó irányította a játékot, de a Ménfőcsanak előtt is adódtak lehetőségek, ám több találat már nem született.

Összességében a nagy mezőnyfölényben játszó Koroncó a helyzeteiből egyet kihasználva megérdemelten szerezte meg a három pontot.

Jók: Bieder, Lampert, Molnár M., Molnár T., ill. Turi, Németh Á.

Makkos Tamás: – Az első félidő jó játékával nyertük meg a mérkőzést, a másodikban pedig minden akadályt leküzdve megtartottuk az előnyünket.

Nemes Ferenc: – Azt nem mondom, hogy a Koroncó győzelme nem megérdemelt, de az első félidei indokolatlan hosszabbítás eldöntötte a mérkőzést. Sajnálom, hogy végül megint nem a csapatok döntöttek.

Hegykő–Kapuvár 2–0 (1–0)

Hegykő, 350 néző. V.: Fehér.

Hegykő: Halász – Reseterics, Kóczán M. (Mészáros D.), Kóczán B., Galambos (Török), Járfás, Zombó, Nyerges M., Nyerges G., Horváth V. (Varga D.), Holzmann. Edző: Bojan Lazic.

Kapuvár: Csáktornyai – Tar, Horváth P. (Árbik), Bognár, Kapa Martin, Szabó T., Árki (Halász M.), Varga T., Kapa Márkó, Póczik (Horváth K.), Rózsavölgyi. Edző: Csermelyi Imre.

Gsz.: Gyárfás, Varga D.

Sok helyzetet és egy tizenegyest is kihagyott a Hegykő.

Jók: mindenki, ill. senki.

Bojan Lazic: – Jó ritmusban, kilencven percig tartottuk nyomás alatt erős ellenfelünket, s akár még több góllal is nyerhettünk volna, de így is elégedett vagyok a csapatom teljesítményével.

Csermelyi Imre: – Hozzáállásunk annyi, amennyit az eredmény mutat.

Bácsa–Mezőörs 1–3 (0–1)

Győr, 150 néző. V.: Varga D.

Bácsa: Kürnyek – Bakus, Nyíregyházky, Szabó Z., Kalmár, Serfőző (Bagó), Horváth Á., Sipos, Szabó B., Bauer (Gerencsér), Ferenczi (Reizinger). Edző: Rozmán László.

Mezőörs: Somogyi – Böröczky (Rigó), Debreceni, Szántó (Simigla), Proceller (Kreitz), Vadász (Roll), Tóth L., Venczel (Puzsoma), Végh T., Vayer, Horváth R. Edző: Bohner Roland.

Gsz.: Kalmár, ill. Böröczky, Proceller, Venczel.

A becsülettel küzdő hazaiak nagy hibákkal járultak hozzá az eredmény alapján könnyűnek tűnő vendégsikerhez.

Jók: Szabó B., Bakus, Szabó Z., Sipos, ill. mindenki.

Rozmán László: – Végig nagyot küzdött a csapat, helyenként jól is játszott. Sajnos ez nem párosult eredménnyel.

Bohner Roland: – Köszönöm a csapatnak az őszi teljesítményt, a szurkolóknak, hogy mindvégig mellettünk álltak. A Bácsának további sok sikert kívánok.

A bajnokság állása