A régi Móra-kupák emlékét felelevenítve, továbbgondolva kizárólag a lány utánpótlásépítés szándékával – remélhetőleg jó hangulatú – tornát rendeznek december 16-án 9 és 12 óra között a győri intézményben. A Rába ETO SE és a Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola céljai azonosak: minden gyermek szeret játszani, ennek pedig megteremtik a feltételeit, ami annyit tesz, hogy a kislányok ne csak az óvoda befejezéséig ismerkedjenek a labdarúgás szépségeivel, hanem szervezett keretek között, akár iskolai tanrendben is folytathassák a sportot a Mórában, illetve klubszinten a Rába ETO SE-ben.

Ebben az évben is 100 felett volt azon kislányok száma, akik részt vettek Győrben a foci alapképzésben. Szabó Tibor, a rendezvény megálmodója szeretné, ha ezek a gyerekek az iskolába lépve is megmaradnának szeretett sportjuk mellett.

„Több évtizede foglalkozom az utánpótlásképzéssel. Néhány éve pedig tapasztaltam azt a problémát, melyre a megoldást keresem. Azt vettem észre, hogy piciként a lányok is ugyanúgy szeretnek focizni, mint a fiúk. Éppen ezért most küldetésemnek tekintem, hogy miután a ETO FC Győr labdarúgócsapatnál kollégáimmal sikeresen felépítettük a női szakág utánpótlását, ahol csak tudom, tovább folytatom az építkezést. Nézzük csak meg, mostanra milyen színvonalas találkozókat játszanak a hölgyek a felnőtt első osztályban. Az ott szereplő játékosok remek példaképek lehetnek a legkisebbek számára, pontosan ezért, meglepetésvendégekkel is készülünk a december közepére szervezett gálán. Hiszem, hogy a Rába ETO Győr SE-nél hosszú távon képesek leszünk arra, hogy remek közösségeket és sikeres lányfocistákat neveljünk fel” – mondta Szabó Tibor.

A szervezők a rendezvényről minden győri óvodába eljuttattak szórólapot, ezen felül információt lehet találni a www.moraferenciskola.hu honlapon is. A szülőktől kérik, hogy a részvételi szándékot december 6-ig az [email protected] e-mailcímen jelezzék. A levélben tüntessék fel a kisgyermek(ek) nevét és óvodáját.