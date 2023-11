Amíg a csapat létfontosságú meccseket játszik, addig a Győri ETO Kft. vezetése folyamatos tárgyalásban áll a szerződések megújítása, illetve új igazolások aláírása kapcsán.

"Párhuzamosan tárgyalunk a lejáró szerződésű játékosokkal, és folyamatban vannak egyeztetések kiszemeltekkel is. Most egy szerződéshosszabbítást jelenthetünk be Estelle Nze Minkóval közösen. Estelle nagyon fontos tagja csapatunknak, igazi vezető típus. Hihetetlen gyors, technikás játékos, aki amellett, hogy nagyon sikeréhes, igazi csapatember is egyben. A tárgyalások során végig azt éreztem, hogy nem az a kérdés, hogy maradni fog, csak az, hogy mennyi ideig. Örömmel jelentem be, hogy hosszútávú, három plusz egy éves szerződést írtunk alá" – mondta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

"Nagyon örülök, hogy folytatódik az utam a Győri Audi ETO-val. Jól érzem magam itt, és hálás vagyok a klubnak, hiszen az, hogy aláírhatok egy hosszú távú szerződést, nagy bizalmat mutat felém. Olyan környezet vesz körbe Győrben, amelyben pályafutásom utolsó néhány évét el akarom tölteni. Motivált emberekkel dolgozom együtt nap mint nap, akiket ugyanazok a célok vezérelnek, mint engem. Igazi öröm és szerencse egy ilyen ambiciózus közösségben játszani. A klub egy jól átgondolt jövőképet vázolt fel számomra, aminek örülök, hogy részese lehetek. Izgatottan várom a következő időszakot, hiszen szeretnék még fejlődni, és azért is, mivel tovább folytatódik az ETO-mez iránti szenvedélyes elkötelezettségem" – mondta Estelle Nze Minko.

A francia válogatott kiválósága 2019 nyarán szerződött Győrbe. Azóta két magyar bajnoki és két Magyar Kupa győzelmet ünnepelhetett a csapat tagjaként, valamint ezüst- és bronzérmet nyert a Bajnokok Ligájában. Eddig 177 meccsen lépett pályára győri színekben és 738 gólt szerzett.

A francia válogatottban mindent megnyert, amit lehetett. Olimpián arany- és ezüstérmes, 2017-ben pedig világbajnok lett, míg 2021-ben ezüstérmet nyert a vb-n, 2018-ban a Franciaországban rendezett Európa-bajnokságon első lett, míg 2020-ban ezüst-, 2016-ban pedig bronzérmet nyert a kontinensviadalon.