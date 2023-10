„Valóban jól sikerült az év, természetesen nagyon örültem annak, hogy ilyen eredményesen szerepeltünk” – kezdte a fiatal kosaras, aki a bátyja után kezdett el kosarazni az általános iskola első osztályában.

„Ez már a tizenkettedik évem lesz. Először a Soproni Tigriseknél játszottam, ahol Pálla Zoltán volt az edzőm hét évig, majd kadettként igazoltam át a Sportiskolába, ahol két évig Misa Popadics, majd újabb két évig Vallejo Rocamora Carlos volt az edzőm. Az U18-as csapatban kezdő irányító voltam, a szezon tényleg kimagaslóan sikerült, hiszen mindössze egy vereségünk volt. A döntő után meghívást kaptam a korosztályos válogatottba, de a keretszűkítésnél kikerültem a csapatból, így az U18-as, portugáliai Európa-bajnokságra nem utazhattam el. Bevallom, akkor nagyon megviselt a döntés, de valahol azért megértettem. Viszont szerencsére másnap kaptam a meghívást a 3x3-as válogatotthoz. Ez azért csökkentette a fájdalmat, és így utólag nem is bántam, hogy így alakult” – fogalmazott Tóth Dániel.

Tóth Dániel az U18-as 3x3-as válogatottban szerepelt.

„A vb-re a felkészülést nagyon élveztem, jó közösség jött össze, új dolgokat tanultam, rengeteget fejlődtem, Lekli József nagyon jól felkészített bennünket. Fantasztikus hangulatban játszottunk Debrecenben, minden meccsünkön telt ház volt.

A tizedik hely szerintem nagyon szép eredmény, és kis szerencsével még előbbre is végezhettünk volna.

Az első meccsen a későbbi ezüstérmes franciáktól például csak egy ponttal kaptunk ki. Ha azt a meccset mi nyerjük, ki tudja, hogyan alakul a folytatás. Ezt követően a japánokat és Thaiföldet vertük, Egyiptomtól kikaptunk, talán ez a meccs sikerült a leggyengébben. Harmadik helyen zártunk a csoportban, az első kettő jutott a nyolc közé, a további helyezéseket az eredmények alapján állapították meg, tulajdonképpen mi lettünk a második legjobb kiesők” – mesélte a kosaras, aki idén az SKC U20-as csapatában és a SMAFC NB I/B-s együttesében szerepel, emellett most érettségizik a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban.

„Az U20-ban második helyen végeztünk tavaly, idén nagyon fiatal csapatunk van, a játékosok háromnegyede először szerepel ebben a korosztályban, meglátjuk ezzel az összetétellel és az új edzőnkkel, Meszlényi Róberttel mire leszünk képesek. A SMAFC-cal szeretnénk minél jobb pozícióban zárni, de a legfontosabb, hogy fejlődjek, fejlődjünk, amihez minden segítséget megkapunk Farkas Dávid edzőnktől. Szerencsés vagyok, mert az eddigi és a jelenlegi edzőim is mind nagyon jó szakemberek voltak, akiktől nagyon sokat tudtam tanulni. Ami az iskolát illeti, mindenképpen egyetemen szeretném folytatni a tanulmányomat, és a kosárlabdát is minél magasabb szinten űzném. Több opció is van a fejemben, pár hónapom van még arra, hogy döntsek” – mondta végezetül Tóth Dániel.