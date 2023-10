III. ker. TVE–Csorna

Budapest, BVSC-stadion, 15 óra. V.: Maml.

Nincs könnyű helyzetben a sereghajtó Csorna, mivel a listavezető vendége lesz, ráadásul még pontot is veszíthet a rábaközi gárda, mert a Bicske elleni 1–1-gyel végződő bajnokit a vendégcsapat megóvta, mivel az indoklás szerint 16. életévét még be nem töltő labdarúgó lépett pályára a csornai együttesben, ami a versenyszabályzat szerint nem engedélyezett. Ezzel szemben az igazság az, hogy nem a fiatal játékos lépett pályára, hanem idősebb névrokona – két Németh Bence is tagja a Csornának –, ám a hivatalos jegyzőkönyvbe a fiatal labdarúgó neve került be.

A bajnokság állása