„Horváth Cs. Attila, a női szakág vezetője azt mondta nekem: érhetek el bármilyen eredményeket Győrben, de legendává csak akkor válhatok, ha bajnokságot nyerünk, és legfőképpen a Fradival szemben – folytatja mosolyogva Dörnyei Balázs. – Ha nem is a legendaságért, a döntőben szeretnénk most egyet előrelépni, és ez egyenlő a bajnoki cím megszerzésével. Az eddig begyűjtött medálokból nekem egyetlen példányom sincs, mindig elosztogattam amiket kaptam olyan embereknek, akik a háttérből segítették a munkámat. Most megtartanám az aranyérmemet.”