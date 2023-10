Fűzy András, a SERCO UNI Győr elnöke az ebből az apropóból tartott sajtótájékoztatón elmondta: nagyon fontosnak tartják, hogy a szűrővizsgálatok fontosságára felhívják a figyelmet.

„A világban egyre több helyen látni, tapasztalni, milyen sok szervezet csatlakozik a mozgalomhoz. A hétközi Euroliga-meccsünkön francia ellenfelünk is pinkben szerepelt. Tavaly is már azért kapcsolódtunk be a kampányba, mert azt gondoljuk, nincs annál hitelesebb közvetítő, mint egy sportoló nő, egy női csapat, akik között alap, hogy kiemelten figyelnek a testi épségükre, egészségükre. Sajnos szinte nincs olyan család, mely ne lenne érintett, így nyilván mindenki tudja, átérzi annak jelentőségét, mennyire fontos a szűrés, a kontroll, mert ezzel akár megelőzhető a nagyobb probléma is, konkrétan a mellrák esetében a gyógyulásra is sokkal nagyobb az esély, ha időben felismerik a bajt. Ezért is buzdítunk mindenkit, hogy figyeljen oda lányára, feleségére, anyukájára, nagymamájára, de ne csak a mellrákra koncentráljunk, mindenkinek fontos, hogy eljárjon szűrővizsgálatokra, vagy ha valami jelét látja a problémának, mielőbb forduljon orvoshoz” – fogalmazott a klubelnök, aki elmondta: a tavalyhoz hasonlóan ebben a hónapban valamennyi meccs előtt rózsaszín pólóban melegít be a csapat. Novembertől pedig ilyen mezeket vehetnek a szurkolók is, az ebből befolyt összeget pedig a Magyar Rákellenes Ligához juttatja el a klub.

Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke üdvözölte a győri kosarasok újbóli csatlakozását a kampányhoz.

„Tizenkét éve keresett meg bennünket a mozgalom elindítója, a steelers.hu csapata, azóta mozgalommá nőtte ki magát a Pink Október. Nagyon sok sportegyesület részese ennek, és valóban az köszön vissza, hogy az emberek jobban meghallják az ezen a módon hozzájuk eljutó felhívásokat. Tudni kell, hogy évente 8–9 ezer ember betegszik megmellrákban, és közülük 2000-2200 meg is hal. Arra is nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a férfiak körében is előfordulhat ez a betegség, évente mintegy kétszáznál diagnosztizálnak mellrákot. Bár vannak pozitív jelek, még mindig viszonylag alacsony a részvétel a szűréseken, a covid előtt 40 százalék volt, ahhoz képest is van visszaesés, miközben 70 százaléknak kellene lennie minimum, hogy a halálozás tekintetében javuljanak a számok, nagyjából az elhunytak harmada ez esetben biztosan megmenthető lenne” – mondta Rozványi Balázs, aki szerint már kamaszkorban el kell kezdeni az edukációt, noha a mellrák a legnagyobb százalékban a 45 és a 65 évesek körében fordul elő a leggyakrabban.

Fizel Zoltán, a Pink Month főszervezője elmondta: a világon több mint tíz éve az NFL indította be ezt a kampányt, és idehaza a steelers.hu csapata az elsők között volt, mely felismerte ennek fontosságát.

„Sokszor bebizonyosodott már, hogy az időben felismert betegség jól gyógyítható, mi tizenkét éve ezt közvetítjük, egyfajta katalizátorként próbáltunk a kezdetektől sportolókat, ismert embereket bevonni a mozgalomba. Örömmel látjuk, mennyien csatlakoztak azóta ehhez, és annak is, hogy sok sportág képviselői hirdetik a gondolatainkat. Mindez azért fontos, mert szélesebb spektrumon, több sportágon keresztül sokkal több emberhez juthatnak el ezek az információk, melyek közül most talán az lehet még külön kiemelendő, hogy a férfiak is figyeljenek magukra, mert náluk is előfordul ez a betegség. Azt is hangsúlyozzuk, hogy bár a Pink Október egy konkrét betegségre fókuszál, minden kisebb-nagyobb probléma megelőzhető, gyógyítható, ha időben kiderül. Ehhez pedig fontos, hogy elmenjenek az emberek a szűrővizsgálatokra, illetve az önkontroll is elengedhetetlen része ennek” – tette hozzá Fizel Zoltán.