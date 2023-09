60. perc: Ulrik Kirkely kikéri idejét, hiszen egy győri gól nagy valószínűség szerint mindent eldöntene. Oftedal majdnem eladja, De Paula megmenti a labdát, Brattset Dale lövését védi Foggea, de a legvégén Maslova bombáját is hárítja Toft. 23–24 lett a vége.

59. perc: Maslova távoli bombájával egy a különbség. 23–24.

58. perc: Oftedal mellé lő. Harmadszor is időt kér Pablo Morel.

57. perc: Jaukovic csúnyán fölé lő. Brattset Dale viszont pontos. 22–24, majd labdát is szerez a norvég.

55. perc: A másik oldalon Maslova is a léc fölé bombáz, pedig nem volt passzív. Oftedal ziccerét védi Foggea.

54. perc: Passzívban Gros lő fölé.

53. perc: Foppa szedi össze a labdát, és szépít. 22–23. Ulrik Kirkely időt kér.

52. perc: Üres kapu az ETO-nál, Gros hetest kap, amit be is lő. 21–23.

51. perc: Haugstedet küldik ki 2 percre egy látványos szabálytalanságért. Ellépik a franciák. Nincs egyenlítés.

50. perc: Oftedal eladja a labdát, de Toft kisegíti csapattársát, Lassource ziccerét védi.

49. perc: De Paula eredményes. 20–22. Foppa is megjátszható, nem is hibázza el a ziccert. 21–22.

48. perc: Hétmétereshez jut a Brest: Duijndam a kapuban, de nem tudja Jaukovic lövését védeni. 20–21.

47. perc: Rju ellépi, Broch pedig sáncolja a hazai löketet.

46. perc: Győri-Lukács lövését védi Foggea, de jól védekezik az ETO, így megint a három gólért támadhat.

45. perc: Pablo Morel időt kér. Maslova gólra váltja az edzői utasításait. 19–21.

44. perc: Jaukovic lövése kapufa, és az ETO-é a labda.

43. perc: Toft védi Maslova nem túl életerős lövését. De Paula lő fölé senkitől sem zavartatva.

42. perc: Szöllősi-Schatzl a rövidbe lő. 18–21.

40. perc: Barbosa szépít 18–20. Oftedal újabb labdát ad el, Győri-Lukács nem tudja megmenteni.

39. perc: Labdaszerzés után Gros lövése elhal a sáncban, majd Foggea lábában.

38. perc: Győri-Lukács éles szögből szerez gólt. 17–20.

37. perc: Technikai hibák mindkét oldalon.

36. perc: Maslova távolról eredményes. 17–18. Nze Minko pedig közelről talál be. 17–19. Toft véd bravúrral.

35. perc: Oftedal duplázza meg az előnyt. 16–18.

34. perc: Gros harcol ki hetest, ezt Hovden belövi. 16–17.

33. perc: Gros lövését védi Foggea, Toublanc pedig kapufára ejt a túloldalon.

32. perc: Nze Minko lövését lesáncolják, így könnyen véd Foggea. Freriks viszont egyenlít. 16–16.

31. perc: A franciák kezdték a második félidőt, még egy rövid ideig emberelőnyben. Maslova szerzi a játékrész első gólját. 15–16. Gros lövését kiszedi Foggea.

30. perc: Brattset Dale üresen marad, nem is ront. 13–16. Maslova "szétlövi" a kaput. 14–16. Ez a félidő vége.

29. perc: Foppa hetest kap, De Paula két percet. A büntetőt Toublanc ezúttal sem rontja el. 13–15. Ulrik Kirkely időt kér.

28. perc: Nze Minko lerohanás végén kapu fölé ejti a labdát.

27. perc: Jaukovic szépít. 12–15. Eladott győri labda.

26. perc: Brattset Dale lő fontos gólt. 11–15.

25. perc: Hovden nem engedett elvégezni egy szabaddobást, ezért 2 percre kiállították, és oda a passzív. Toublanc ki is használja az előnyt. 11–14.

23. perc: Toft lábbal védi Toublanc cunderezését. Foggea pedig Rju ziccerét hárítja.

22. perc: Brattset Dale is kiharcol egy hetest, Gros be is lövi. 10–14.

21. perc: Foppa kapufát lő, de hétméterest kapnak a franciák. A büntetőből Toublanc eredményes. 10–13.

20. perc: Rju távolról lő a hosszú felsőbe. 9–12. Brattset Dale pedig Broch labdaszerzése után nyargalhat végig a kapuig. 9–13. Pablo Morel, a hazaiak edzője időt is kér.

19. perc: Nze Minko gyors lerohanásból lő gólt, Toft pedig bemutat egy bravúrt. 9–11.

18. perc: Maslova lövése mellé, Foggea pedig védi Szöllősi-Schatzl kísérletét.

17. perc: De Paula most pontos. 9–10.

16. perc: De Paula lövését könnyedén védi Filter, szerencsére Lassource lövése kapufa. Gros nem tud hibázni (8–9), de hamar jön a válasz Maslovától. 9–9.

15. perc: Toublanc találatával egyenlít a Brest. 8–8.

14. perc: Freriks szépít, Nze Minko pedig 2 percre kiáll. 7–8.

13. perc: Foppa találatával egy gólra zárkóznak a házigazdák. 6–7. Védekezésben a francia beálló túl kemény volt Brochhal, ezért 2 percre kiküldik. Nze Minko hamar gólra váltja az emberelőnyt. 6–8.

12. perc: Nze Minko lövését védi Filter, ez volt az első kihagyott győri lövés.

11. perc: Labdaszerzés után nincs újabb hazai gól, Toft ugyanis védett, majd Brattset Dale ellen ítélnek támadót a norvég játékvezetők.

10. perc: Lassource góljával kapaszkodik a Brest Bretagne. 5–7.

9. perc: Gros megállíthatatlan, a 3. gólját szerzi. 4–7.

8. perc: Jaukovic és Carlson lő egymás után gólt. 4–6.

7. perc: Újabb hazai helyzet maradt ki, Toft védte a szélről érkezett labdát. Gros viszont nem hibázott. 2–6.

6. perc: Jaukovic lövését sáncolják, az ellentámadás végén Hovden talált be a szélről. 2–5.

5. perc: Nze Minko szép egyéni megoldás végén kettőre növeli az előnyt. 2–4.

4. perc: Szöllősi-Schatzl szélről a rövidbe lő. 2–3. Jaukovic bombáját Toft védi.

3. perc: Távoli lövésből szerzett vezetést a Brest, Brattset Dale üresen maradt a vonalon, és egyenlített. 2–2.

2. perc: Egyenlítettek a franciák, könnyedén ment be a falba a hazaiak játékosa 1–1.

1. perc: A fehér mezes győriek a Toft – Hovden, Gros, Oftedal, Brattset Dale, Nze Minko és Szöllősi-Schatzl összeállításban kezdtek. Gros szerzett vezetést a győrieknek 0–1.

Előzetes

Az első Bajnokok Ligája-találkozó mindig sok szempontból tartogat magában érdekességeket. Brestben sosem könnyű játszani, az erőnléti állapotunk kulcsfontosságú lesz, mivel az ellenfél csapatában jó fizikumú játékosok szerepelnek. Ha a mérkőzés sebességét mi tudjuk meghatározni, mindenképp eredményes meccsünk lehet

– tekintett az első BL-mérkőzésre Ulrik Kirkely vezetőedző.

Viszontagságos út után késve érkezett csak meg Brestbe az Audi-ETO női csapata, részletek >>