– Hogy érzi magát? – kérdeztük a soproni gárda élén hivatalosan kinevezett vezetőedzőként pénteken Kecskeméten debütáló szakvezetőt.

– Köszönöm, jól, úgy érzem, nyugodtan várom a bajnoki rajtot.

– A bajnoki nyitányon Kecskemétre látogatnak. Egy szezon kezdetén elég nehéz még esélyekről beszélni, a csapatok többsége új. Milyennek látja az első riválist?

– A csapatok többségénél valóban nagy volt a mozgás a keretben, de Kecskeméten együtt maradt egy roppant tapasztalt játékosok alkotta tengely. Némi változás azért náluk is várható, az előző jó néhány évaddal ellentétben most két amerikai légióssal vágnak neki a szezonnak. Ami hasonló a korábbi évekhez képest, hogy szereztek egy amerikai mezőnyjátékost, egy ponterős hátvédet. Ezen a poszton az előző években is szerepelt amerikai kosaras náluk, és rendre igen jó szemmel-érzékkel választották ki őket. Ezúttal azonban magas amerikai légióst is szerződtettek, akinek elsősorban a távolról indított egy egy elleni játéka nagyon veszélyes. Mellettük együtt maradt a kifejezetten rutinos és összeszokott Wittmann–Dramicanin–Karahodzic tengely. Elsősorban rájuk épül a nagyon erős kecskeméti csapat játéka, őket kell megpróbálni féken tartani.

– Saját csapatával mi a helyzet?

– Köztudott, hogy a héten érkezett meg a centerünk, Nick Banyard, aki értelemszerűen még az időeltolódással is küzd, a múlt héten pedig Griffin csatlakozott hozzánk, aránylag jó állapotban. A közeljövő legfontosabb fel­adata, hogy őket beillesszük a rendszerünkbe. Sajnos Archibald a ZTE elleni mérkőzésen a combján megsérült, azóta nem edzett, nem tudom, pályára léphet-e pénteken. Fazekas két hete beteg, de ami jó hír, hogy Polster felépült és teljes intenzitással készül a rajtra. Ez tehát a helyzet, de lesz, ami lesz, nyerni megyünk a nagyon erős Kecskemét otthonába.

– Milyen stílusú csapatot szeretne látni a pályán a szezon során?

– Van egy határozott elképzelésünk arról, hogy mit és hogyan akarunk játszani. Ehhez az elképzeléshez kerestük a játékosokat. Nagyon bízom benne, hogy szurkolóinknak tetszik majd, amit és ahogyan játszunk, tudjuk majd szórakoztatni őket, és sikerül nekik sok örömöt szerezni. A játékosokra egy rossz szavam nem lehet, nagyon jó hozzáállással dolgoznak.

– Volt a vezetőségnek a csapat felé az eredményesség tekintetében megfogalmazott elvárása?

– Kimondva nem, de nekem van: ahogy az utóbbi években, most is szeretnénk bejutni a rájátszásba, ami, úgy gondolom, nagyon szép eredmény lenne ettől a fiatal csapattól. Emellett pedig szeretnénk – azt követően, hogy hosszú évek után tavaly sikerült először, ráadásul a nyolcas döntőben is erőn felül teljesítve, döntőt játszanunk – ismét bejutni a Magyar Kupában a legjobbak közé.