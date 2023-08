A mérkőzést “semleges” helyszínen, az Odensétől 40 km-re lévő Haarby Sportcsarnokban rendezték. A győriek keretéből Fodor Csenge és Győri-Lukács Viktória el sem utazott az edzőtáborba, hiszen rájuk a magyar válogatott összetartásán számított a szövetségi kapitány. Pótlásukra a Győri ETO Akadémia két fiatalja, Farkas Eszter és Balogh Lili érkezett, akik lehetőséget kaptak a bizonyításra. A találkozón nem állt Kirkely mester rendelkezésére Rju Un Hisem. A koreai átlövő a csapat szerdai edzése végén szenvedett kisebb sérülést, és a szakvezetés úgy ítélte meg, nem kockáztatja játékát.

Az apró csarnok teljesen megtelt a kezdésre, és nem maradtak támogatás nélkül a győriek, hiszen itt élő magyarok buzdították a lányokat a helyszínen. Toft kezdett a kapuban, előtte a Szőllösi-Schatzl, Nze Minko, Oftedal, Brattset Dale, Gros, Hovden hatos támadott, Minko helyére Haugsted állt be védekezni. A 10. percben 7–6-ra vezetett az ETO. Pontatlanná vált a játék mindkét oldalon, de a győri kapuban Toft továbbra is remek százalékkal védett, Housheer hetesét is fogta. Gros percei következtek, hetesből és akcióból is betalált, ugyanakkor a támadásban elkövetett pontatlanságokat ekkor góllal büntette a hazai csapat (10–10). Az félidő utolsó momentuma Hovden időn túli hetese volt, ezzel lett 11–11 az állás.

A második félidőt Toft hetesvédéssel nyitotta, De Paula pedig visszavette a vezetést csapatának. Elkezdtek potyogni a gólok, Gros emberhátrányban is betalált, majd Hovden góljával először vezettek három góllal a győriek a meccsen. Az utolsó tíz percnek 22–21-es ETO-vezetéssel vágtak neki a csapatok. Megrázta magát a győri gárda, a védekezés összeállt, Toft az üres kapuba lőtt gólt (25–22). A hajrá izgalmasra sikerült, de első felkészülési meccsén 28–25-ös győzelmet aratott az Ulrik Kirkely vezette Győri Audi ETO KC.

A meccs után a klub Facebook-oldalán Sandra Toft értékelte a mérkőzést: