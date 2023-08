Megszerezte első pontját a Credobus Mosonmagyaróvár a Merkantil Bank Liga, NB II legutóbbi fordulójában: Gyirmóton 2–2-re végeztek a kék-fehérek. A végeredményt kialakító második óvári találatot a 64. percben Illés Dávid bombázta Hársfalvi András hálójába. „Sokan gratuláltak a meccs után, hogy szép gólt szereztem – mondja a mosonmagyaróvári játékos. – Heinrich Márk kirúgása után került elém a labda, nagyjából tizenhét méterre a gyirmóti kaputól. Megpróbáltam még a levegőben jól eltalálni a labdát, nem volt egyszerű a mozdulat kivitelezése, ám szerencsére sikerült: a labda a kapu bal felső sarkában kötött ki. Király Józseffel megbeszéltük a meccs előtti napon, hogy mivel szerdán végig játszottam az Ajka ellen, ezúttal csak csere leszek. Gyirmóton a szünetben álltam be, még friss voltam, amikor adódott a második gól előtti lehetőség.”

A Credobus Mosonmagyar- óvár kudarcokkal teli, edzőváltással megspékelt négy forduló után várta a Gyirmót elleni idegenbeli összecsapást.

„Németh Zoltánt nagyon jó szakembernek ismertük meg, de nehéz dolga volt, hiszen a nyáron nagyon későn alakult ki a keretünk, voltak kérdőjelek. Király József igyekezett bennünket feltüzelni a gyirmóti mérkőzés előtt, mint az eredmény is mutatja, jól sikerült. Tudtuk, hogy fontos és nehéz mérkőzés vár ránk, amelyen legalább egy pontot akartunk gyűjteni – folytatja Illés Dávid. – A Gyirmótnak sem volt még győzelme, arra számítottunk, hogy majd letámadnak bennünket. Így is történt, megszerezték a vezetést, viszont gyorsan tudtunk egyenlíteni. A második félidőben a mi szögletünk után kontráztak le bennünket és megint nálunk volt az előny. Utána következett az én gólom. A lefújás után nagy öröm volt az öltözőnkben, ha nem is akkora, mintha győztünk volna.”

Mosonmagyaróváron abban bíznak a klubnál és a szurkolók is, hogy az első pont elmozdítja a csapatot a holtpontról.

A hétvégén a BVSC-Zugló látogat Mosonmagyaróvárra. A fővárosiak újoncként győzelemmel kezdték a bajnokságot, utána azonban háromszor vereséget szenvedtek.

Megpróbáltam még a levegőben jól eltalálni a labdát, szerencsére sikerült is.Illés Dávid„Feldob bennünket a pontszerzés, azt reméljük, hogy ezzel le- zártuk az előző sikertelen korszakot. Pozitív töltetet ad a csapatnak, amit a BVSC ellen szeretnénk is kihasználni. Hazai pá lyán győzelemmel akarjuk megörvendeztetni a közönségünket” – említi végül Illés Dávid.