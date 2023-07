A sportért felelős államtitkárság tájékoztatása szerint újabb négy fiatal magyar versenyzőt támogatnak a Tehetség Plusz Programban: a GYAC tornásza, Mészáros Krisztofer mellett a serdülő világbajnok asztaliteniszező Lei Balázst, az ifjúsági Európa-bajnok sportmászó Vályi Gergőt és a felnőtt Európa-bajnoki nyolcadik mű­ugró Kovács Esztert.

Az államtitkárság tavaly ősszel indította a támogatási programot, amelynek célja, hogy azokat a kimagaslóan tehetséges fiatalokat segítse, akiknek a sportágából adódóan különösen nagy anyagi terhet jelent a felkészülés. Így már nyolc ifjú magyar sportoló tagja a Tehetség Plusz Programnak, melyben a vissza nem térítendő támogatás a felkészülésre és a versenyeztetésre használható fel.

A győriek tornászát, Mészáros Krisztofert szűk társaságba választották be.

Fotó: Árvai Károly

Mészáros Krisztofer így nyilatkozott arról, hogy bekerült ebbe a programba: „Nagyon örülök, nagy megtiszteltetés számomra. Csodálkoztam és meglepett voltam, amikor kiderült, mert őszintén bevallom, semmit sem tudtam az egészről. Éppen edzésről mentem haza, amikor a Magyar Torna Szövetség főtitkára, Altorjai Sándor felhívott és elmondta az örömhírt. Nagy dolognak tartom, hogy ilyen kevés sportoló közé be tudtam kerülni, nagyon köszönöm mindenkinek. Az biztos, hogy nagyban fogja segíteni a felkészülést, hiszen a cél továbbra is az, hogy az őszi világbajnokságon csapattal olimpiai kvótát szerezzünk. Ennek érdekében szombaton utazunk Törökországba a férfiválogatottal egy egyhetes alapozó edzőtáborba.”

Mészáros a közelmúltban két világkupán is indult. Tel-Avivban és Eszéken összesen hét döntőben versenyzett, öt érmet szerzett (2 arany, 2 ezüst, 1 bronz). Az őszi világbajnokságon reális esély van arra, hogy csapatban olimpiai kvótát szerezzenek a magyarok. Ezzel kapcsolatban korábban így nyilatkozott a sportoló: „Ezért mindent megteszünk. A legutóbbi Eb-n is kiderült, hogy tudunk egymásért küzdeni, és akkor beteljesülhet a nagy álom, azaz ott lehetnénk a csapattal az olimpián. Persze ez lenne a non plus ultra, de egyéniben is arra törekszem, hogy ott legyek a kvótaszerzők között.”

Az antwerpeni világbajnokságot szeptember 30. és október 8. között rendezik meg.