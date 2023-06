Idén 12. alkalommal rendezte meg a győri Futóbarátok Egyesület a Győr és Lipót közötti versenyt, a távot futva és kerékpáron is megtehették a résztvevők. A 26,4 kilométert egyénileg és csapatban lehetett teljesíteni.

„Remek hangulatú versenyt tudhatunk magunk mögött ismét, amelyen minden résztvevő győztesnek érezhette magát – kezdte Földingné Nagy Judit főszervező. – Ez a félmaratoninál kicsit hosszabb táv remek felkészülési lehetőség azoknak is, akik maratonra készülnek. Talán ezért is népszerű ez a rendezvény.”

A férfiaknál Balázs Levente, a nőknél Szekeresné dr. Bakonyi Fruzsina szerezte meg az első helyet. Balázs már többszörös győztesnek mondhatja magát, Szekeresné pedig triatlonból is ismert induló.

Egyéniben összesen százötvenen vágtak neki a távnak, ötven váltót regisztráltak, hozzájuk csatlakoztak a kerékpáros túrázók.

„A népes mezőnyben hetedik lett a velem egyidős Szücs Csaba, aki maratonon még mindig magyar csúcstartó. A Covid miatti kétéves szünetet követően kezd újra mozgásba lendülni a futóélet, remélem, jövőre még többen csatlakoznak hozzánk” – említette a főszervező.

A verseny vége a lipóti termálfürdőben van, így a résztvevőknek garantált a lazulás a fárasztó futást követően.

„Vannak olyanok, akik kezdettől fogva részt vesznek a Győr–Lipóton. Például Jenei Gyula, pedig vele megtörtént, hogy az egyik évben az előző napon volt az esküvője, és ő másnap fehér ingben, nyakkendőben, mellényben is lefutotta a távot. Aztán említhetem Perlaki Zsolt esetét, aki az egyik alkalommal a futás után a célban ismerkedett meg a versenyzőtársával, Takács Andreával, a következő évben pedig – ugyancsak futás közben – megkérte a kezét. Később elvette feleségül, és napjainkban már házaspárként, a gyermekükkel együtt kerékpáros résztvevőként tették meg a több mint húsz kilométeres távot” – emlékezett Földingné Nagy Judit.