A kétnapos Némethy-Mihálkovics-emlékverseny 15 egyesület 500 versenyzője vesz részt Győrben. A szombati futamok után, még az eredményhirdetés előtt a hagyományos ünnepséget tartották meg a szervezők.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket: "Tizenöt éve fogalmazódott meg a gondolata ennek az emlékversenynek, melyre minden alkalommal meghívást kaptam, és ennek rendre eleget is tettem. Azt gondolom, Győr igazi fellegvára az evezésnek, hiszen tavaly kilencedik alkalommal érdemelte ki a legeredményesebb egyesületnek járó elismerést, reméljük, ez idén sem lesz másként. Efelé a két hét múlva, Szegeden rendezendő országos bajnokságon léphet nagyot a szakosztály. Kívánom, hogy ott is eredményesek legyen a GYAC evezősei, ezzel is a nap mint nap ebben a gyönyörű környezetben létező sportág komoly történelmi hagyományait folytatnák a maiak."