Hernádi László több évtizede „él” az autóversenyek világában, szlalomban többszörös magyar bajnok, de hegyi, gyorsasági, hazai és nemzetközi szinten is ért már el jó helyezéseket, nyert bajnokságokat, kupát. Csak idő kérdése volt, hogy lányai is kipróbálják ezt a technikai sportot. Ildikó és Kitti is előálltak szándékukkal, hogy volánhoz ülnének. A versenyszabályok lehetőséget adtak arra, hogy szlalom szakágban itthon rajthoz álljanak. Ildikónak már jogosítványa is van, így a szabályok lehetővé teszik, hogy nemzetközi versenyeken is induljon.

Hernádi László nagyobbik lányával, Ildikóval és a Mitshubishi versenyautóval.

A legutóbbi közös versenyük a Slalom Közép-Európa-bajnokság soron következő 3. fordulója volt. A sorozat 2. és 3. fordulóját is Csehországban rendezték, Prerovban, majd másnap a 70 kilométerre fekvő Zlinben. Hernádi Lászlónak jól sikerült a verseny, hiszen a Slalom Közép-Európa-bajnoki futam 2. fordulójában nyerni tudott, Zlinben pedig a dobogó 2. fokára állhatott fel. Ildikó is derekasan küzdött, körről körre javítva helyezésén, Prerovban az 5., Zlinben pedig további két helyezést javítva a 3. helyen ért célba. A mezőnyben közel száz szlalomversenyző mérte össze tudását.

Hernádi László foglalta össze a csehországi futamok rájuk nézve hízelgő eredményeit: „A futamokra általában a verseny előtti nap este érünk oda. A pályával csak a versenynap délelőttjén lehet ismerkedni. Ilyenkor már nő az adrenalinszint. A prerovi pálya gyorsabbnak tűnt, Zlinben kicsit »lassabb« tempóban lehetett autózni, venni a bójákat. A gépátvétel és az eligazítás után gyalog járhattuk be a pályát. Ezután edzés, majd a versenyfutamok következtek. Ha minden jól megy, akkor az ünnepélyes eredményhirdetéssel, díjkiosztóval ér véget a verseny.” Utóbbin a Hernádi Team, apa és lányai is egyre többször részt vesznek eredményeik alapján.

Ildikó életében először állt dobogón ebben a sorozatban. Hernádi Lászlónak az ügyes és jól versenyző Szepesi Péter mögött a 2. hely jutott. Így pályafutásuk során nemzetközi versenyen először állhattak közösen a dobogóra a Hernádi Team tagjai, Hernádi László és lánya, Ildikó.

A közép-európai versenysorozat júliusban hazai pályán, a Kakucs Ringen folytatódik, ahol ismét mindkét Hernádi rajthoz áll.