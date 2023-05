Újabb remek szezont tudhat maga mögött az ETO FC Győr élvonalbeli női csapata, hiszen az elmúlt évhez hasonlóan kupagyőztes lett, majd múlt vasárnap a Szeged legyőzésével a bajnoki döntőbe jutást is kiharcolta.

A két győztes mérkőzésig tartó FTC–ETO aranycsata első összecsapása május 29-én, pünkösd hétfőn, 18 órakor lesz, a budapesti Groupama Arénában. A második találkozó június 1-én, csütörtökön, 17.45 órakor kezdődik a győri stadionban – az ingyenesen megtekinthető mérkőzésre az ETO egyébként meghívta Győr iskolásait, s tanárait –, míg az esetleges harmadik mérkőzés, június 4-én, újra fővárosban lenne.

„Szó se róla, elég sűrű így a menetrend, esetlegesen hat nap alatt három mérkőzést kell játszani, enyhén szólva nem szerencsés, szakmai és marketing szempontból sem indokolható, főleg annak tudatában, hogy a férfiaknál az NB II-es osztályozó két találkozóját, egy hét különbséggel rendezik meg – mondta Horváth Cs. Attila, az ETO FC női szakágvezetője. – A döntővel kapcsolatban a tavalyi önmagamat tudom idézni: a kupagyőzelem volt számunkra a torta, a bajnoki fináléba jutással már hab is van rajta, hogy aztán arany vagy ezüst morzsa kerül majd rá, az hamarosan kiderül. Részemről már semmiféle nyomás nincs a csapat irányába, hiszen, amit eddig elértünk, az már önmagában is csodálatos. A Ferencváros sporttörténeti tettel, hibátlan teljesítménnyel menetelt be a döntőbe, így a bajnoki cím egyértelmű esélyese, a lányaink viszont nagyon fogadkoznak, hogy felborítják a papírformát. Most is nagyon fiatal a csapatunk, ám a tavalyi finálé óta azért jóval tapasztaltabbak lettek játékosaink, ráadásul egy éven belül, immáron a negyedik döntőnket vívjuk, amely országosan is egyedülálló. Számítunk az egyre népesebb szurkolótáborunk támogatására, és elsősorban abban bízunk, hogy a női labdarúgás kiváló propagandája lesz majd a döntő” – tette hozzá a sportvezető.