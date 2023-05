Szentes–UNI Győr-GYVSE 10–5 (4–1, 2–1, 2–3, 2–0)

Szentes, női ob I, rájátszás az 5–8. helyért. V.: Kevi, Ádám.

Szentes: Füsti – Varga V. 1, Hevesi, Mácsai, Dankina, Dobos 1, Bicskei, Samsonova 1, Bonca 4, Korom, Kövér-Kis R. 1, Tóth F. 1, Bíró, Héri 1. Edző: Matajsz Márk.

GYVSE: Torma – Rádli, Finta, Gálicz 1, Vaszari 2, Török D., Németh V., Huszti V., Huszti D., Kiss A., Szedlák, Dróth 1, Kurucz 1, Horváth A.

A győri csapat az első félidőben még nehezebben találta a ritmust, de a harmadik negyedben egy találatra feljött (6–5). A hazaiak azonban ennél közelebb már nem engedtek ellenfelüket, így végül öt góllal győztek. Ennek ellenére a győri csapat remekül helyt tudott állni, a meccs egyes szakaszaiban komolyan megnehezítette a hazaiak dolgát.

Az egyik csapat két győzelméig tartó párharc május 4-én, csütörtökön 12.30 órakor folytatódik a győri Aqua Sportközpontban. A harmadik találkozó – amennyiben szükséges – május 10-re van kiírva, de az az időpont még változhat.

Vogel Zsolt: – Büszkék lehetnek magukra a lányok, ami benne volt ebben a meccsben, azt megpróbáltak kihozni. A találkozó nagy részében ez sikerült is. Lehetne azon gondolkozni, hogy szorosabb is lehetett volna a vége, de a nagyobb különbség is benne volt az előzetes alapján a meccsben. Összességében ennyi különbség van a két csapat között. Csütörtökön ismét megpróbáljuk megnehezíteni a Szentes dolgát.