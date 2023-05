Gyöngyösi Janka a Ludovika Csata együttesétől érkezik a SERCO UNI Győrhöz. A fiatal kosaras 17 évesen bronzérmet szerzett a 2021-es hazai rendezésű korosztályos világbajnokságon, többek között Cziczás Lászlóval a padon és Dombai Réka csapattársaként, míg idehaza 2021-ben a juniordöntő legjobb játékosa lett. Vele egy plusz két évre szerződött a klub.

Molnárová Laura két év soproni kölcsönjáték után tér vissza Győrbe. A fiatal játékos a 2017/18-as idényben csatlakozott először az akadémiához, először csak a szlovák bajnoki mérkőzéseken lépett pályára az U13-as csapatban, majd 2018 júliusától végleg Győrbe került, ahol az U14-es és az U16-os csapatban játszott. A kosaras szintén egy plusz két évre kötelezte el magát.

Az amerikai irányító, Destiny Slocum a győriek tavalyi Euro Cup-ellenfelétől, a Botastól érkezik két évre. Az 1997-es születésű játékos 2015-ben U19-es világbajnoki címet ünnepelhetett az USA válogatottjával, a WNBA-ben 2021 óta szerepel. Slocum Európában megfordult Franciaországban és Törökországban.

Diamond Miller a WNBA-s Minnesota Lynxtől érkezik. A játékos 2001. február 1-jén született, egyetemi évei alatt meghatározó alakja volt a Maryland csapatának. Miller 2017-ben aranyat nyert U17-es korosztályban az amerikai kontinenstornán, majd 2019-ben U19-es világbajnok lett az Egyesült Államokkal, illetve 2021-ben a felnőtt kontinensviadalon is diadalmaskodott nemzeti együttesével. Millert pár hónappal ezelőtt a WNBA játékosbörzéjén az első kör második választottjaként a Minnesota Lynx igazolta le. Miller egy évre írt alá.

A brit–amerikai center, Kris­tine Anigwe a WNBA-s Chicago Skytól érkezik Magyarországra. A játékos Londonban született 1997-ben, nigériai szülők gyermekeként, majd fiatalon az amerikai Phoenixbe költöztek, ahol megkapta az állampolgárságot is. Az U17-es és az U19-es nemzeti együttes tagjaként is világbajnoki címet tudott szerezni. Egyetemi éveit Berkeleyben töltötte, majd a WNBA-ben megfordult több csapatban is. Európában először a török Belediyespor csapatában mutatkozott be, majd országon belül váltott csapatot, amikor a Mersin együttesébe igazolt. Az előző idényt az olasz Ragusa együttesében töltötte. Győrbe két évre szerződött.

Fűzy András, a SERCO UNI Győr elnöke így nyilatkozott a játékoskeretről, a célokról: „ A legutóbbi csapatot arra építettük, hogy visszakerüljünk a négy közé, végül ez olyannyira sikerült, hogy egészen a döntőig meneteltünk. A szurkolókat is szerettük volna visszacsalogatni a csarnokba, a végére ez is teljesült. Ez nagy felelősséggel is jár. Ami idén meglepetés volt, az már elvárás lesz, de ilyen az élet. Összetett szezon előtt állunk, mert megkaptuk az esélyt az Euroliga-szereplésre. Azt még nem tudni, selejtezni kell-e, de az biztos, a sorozatban a SERCO UNI Győr csapata ott lesz. Ezért is kellett változtatni a kereten, mert más feladatot, más felkészülést, más keretet igényel. ”

A város részéről Radnóti Ákos alpolgármester így fogalmazott: „Korábban a város már köszöntötte a csapatot. Kiemelt sportágként húszmillió forinttal támogatjuk a klubot, mely megszolgálja ezt. Öröm volt idén a meccsekre kijárni, különösen a végjátékban. Bízunk benne, ez a jövőben is így marad. Adyvárosban egy közös projekt fut a klubbal, a Grabo-sátorban épül el az utánpótlás új otthona.”

A Széchenyi-egyetemet Szombati-Serfőző Eszter, a Szolgáltatásokért és Hallgatói Életért Felelős Igazgató képviselte, aki elmondta: „Jár a gratuláció a csapatnak a szereplésért, hasonló szezonokat kívánunk a jövőben. Az egyetem számára fontos a győri sport, a női kosárlabdával régóta megvan a kapcsolat, melyet a közelmúltban még szorosabbra fűztünk. Fontos számunkra, hogy az UNI Győr-sportcsalád tovább erősödjön, minél több olyan sportolónak szeretnénk lehetőséget biztosítani, akik számára a tanulás is fontos.”