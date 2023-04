Térfélcsere után váltva vezettek a csapatok, soproni részről elsősorban Durham volt eredményes. A harmadik szakasz közepén O'Reilly és Osztojics egy 8–0-ás zalai rohamot vezetett. Flevarakisz időkérése után összeállt a soproni védekezés, a negyed végén egy 10–0-val fordított a szurkolói által űzött-hajtott SKC.

A záró szakasz Takács triplájával kezdődött, de Osztojics és Smith révén fordított a ZTE. Utóbbi a fordítást érő zsákolását technikat érő módon ünnepelte meg, majd nem sokkal később kipontozódott. Jött egy 7–0-ás SKC-roham, de O'Reilly ügyes egyéni akciókkal felhozta a ZTE-t. Hiába vette még vissza a vezetést Takács hármasával az SKC, a végjáték a fegyelmezettebb, pontosabb vendégeké volt, akik ötponttal nyertek, és kedden Zalaegerszegen lezárhatják a párharcot.

A párharc állása: 2–0 a ZTE javára.

Kosztasz Flevarakisz: – Újabb nagy mérkőzés volt ez a csapatunknak. Úgy gondolom, bizonyítottuk, hogy nem véletlenül vagyunk itt. Olyan csapattal nézünk most szembe, akik nagyon jól teljesítettek az idei szezonban. Eddig is nagyon sokat értünk már el, ezért nagyon büszke vagyok a stábra, és a játékosokra is, de nem állhatunk meg. Dolgozunk tovább, hogy a legjobbunkat nyújthassuk a következő mérkőzésen is. Azt gondolhattuk, hogy ezt a zalaegerszegi mérkőzésen megtettük, de most még erősebbnek kell lennünk. Remélem, és hiszem, hogy ez a párharc még nem dőlt el az első mérkőzésen történtek miatt, mert Magyarországon senki nem felejtheti el, hogy mi történt az első meccsen, ha a magyar kosárlabda fejlődését szeretnék elősegíteni.