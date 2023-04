Mészáros Krisztofer hetedikként zárt a selejtezőben, ezért a 2. csoportban kezdte a finálét. Az első szerén, lólengésen hibázott, így 23. helyre került. Onnantól folyamatosan jött fel, a félidőben, az ugrás után 39.999 ponttal már a 17., míg a 4. szert, a korlátot követően a 9. pozícióban állt. Nyújtón azonban kétszer is rontott, leesett, így visszacsúszott a 21. helyre. A tavalyi Európa-bajnokság talaj ezüstérmese utolsónak mutatta be talajgyakorlatát, amelyre 13.900-as pontszámot kapott, végül 79.298-cal tizenhetedikként végzett. (talaj: 13.900, lólengés: 12.666, gyűrű: 13.233 ugrás: 14.100, korlát: 14.266, nyújtó: 11.133)

Molnár Botond jól kezdett gyűrűn, három szer után 40.665 ponttal 10.-ként fordult. A számára utolsó szer, a lólengés előtt pedig a 11. helyet foglalta el. 12.333-as pontszámmal fejezte be az egyéni összetettet, ezzel az Eb 14. helyén zárt úgy, hogy számára ez volt az első felnőtt nemzetközi verseny, hiszen tavaly még junior EB-aranyérmes volt egyéni összetettben. (talaj: 13.333, lólengés: 12.333, gyűrű: 12.833, ugrás: 14.466, korlát: 13.366, nyújtó: 13.133).

Az aranyérmet a török Adem Asil szerezte meg, megelőzve a brit Jake Jarmant és az ukrán Illia Kovtunt.

Kovács István szövetségi kapitány szerint az egyéni összetett döntőben feltűnően sok volt a rontás.

„Sajnos ezt Mészáros Krisztofer is igazolta. Ő ennél sokkal jobbat tud. A bemelegítő teremben magabiztosnak tűnt, aztán a lovon rontott, és onnan nehezen állt fel. Molnár Botond előtt le a kalappal, hamar átvette a felnőtt világversenyek ritmusát” – mondta a szövetségi kapitány.

Szűcs Róbert, a férfi válogatott vezetőedzője, Mészáros Krisztofer edzője így értékelt: „Molnár Botonddal maradéktalanul elégedettek lehetünk, de Krisztoferben sok maradt. A jövőben arra kell törekedni, hogy kiküszöböljük a hibákat. Sok munka áll előttünk, a vb-re több versennyel a hátunk mögött kell megérkeznünk.”

Mészáros Krisztofer: „Sajnos nem ment jól ez a mai nap, lovon kezdtem és leestem, nem lett túl magas a pontszámom se. Itt még nem volt nagy probléma, mert sokan rontottak lovon, utána gyűrűn és ugráson is jó gyakorlatot mutattam be. Korláton tiszta gyakorlatom volt, de elrúgtam a karfát, ezért fél pontot levontak. Utána jött a nyújtó, ahol a bicska Kovács-szaltóban leestem, elég nagyot estem, a fejemet is bevertem, alig tudtam magam összeszedni, de elindították az órát, ezért sietnem kellett, hogy még felérjek időben a nyújtóra. Utána jött a sima Kovács-szaltó, az is messze jött, abból is leestem. Az az igazság, hogy a nyújtó után teljesen összetörtem, még soha nem volt olyan verseny, hogy kétszer estem le a nyújtóról. Kellett tíz perc, hogy összeszedjem magam, és végül egy jó talajjal fejeztem be az összetett döntőt. Összesen 4 és fél pont maradt benne a gyakorlataimban, és igyekszem úgy felfogni, hogy ez egy tanulóverseny volt. Úgy érzem, nehéz volt a felkészülésünk, még több versenyre lett volna szükségünk, fontos, hogy minél többet versenyezzünk. Remélem, ez a mai nyújtó nem lesz kihatással a vasárnapi szerdöntőre, inkább tanulni fogok belőle, akkor is elsőnek szólítanak majd, inkább közelebb fogom rakni az elengedős elemeket, úgy jobb lesz.”

Molnár Botond: „Nagyon örülök, hogy mind a hat gyakorlatomat meg tudtam csinálni, így indultam neki a napnak, ez volt a célom. Nagyon kevés kellett volna a 80 ponthoz, ez is célom volt, ez most nem jött össze, de nem álltam messze tőle. Szerencsére ugráson és nyújtón tudtam javítani a pontszámomon, és csak azt tudom megismételni, hogy nagyon örülök ennek a mai napnak, élveztem az egészet. Ahogy a selejtező után, most is azt tudom mondani, hogy fel se fogom ezt az egészet, hogy elsőéves felnőttként azonnal itt voltam a döntőben és ilyen eredményt értem el, egyszerűen csak élvezem a pillanatot.”