Sokan szép jövőt jósolnak a Dániában élő, győri gyökerekkel rendelkező 16 éves Németh Hunor Vajknak, akit az egyik legtehetségesebb magyar futballistának tartanak. Különösen a bal lábáról zengenek ódákat a szakemberek, de az ellenfelek is tudnának mesélni róla.

Németh Hunor Vajk bal lábáról még sokat fogunk hallani.

Győriek vagyunk én és a feleségem is, Hunor is ott született, egyéves volt, amikor kiköltöztünk Dániába

– kezdi az édesapa, Németh Tamás, aki itthon a Bercsényi-szakközépiskolába és az Apáczai-főiskolára járt. – Sportos család vagyunk, a nejem triatlonozott, én futballoztam, majd nyolc évig a Dózsában bokszoltam, de egy keresztszalag-szakadás fiatalon véget vetett a fiaméhoz nem hasonlítható karrieremnek. Dániában kaptam munkát, ezért költöztünk ki és aztán itt is maradtunk, mert jól érezzük magunkat. Hunor még Győrben született, egyéves volt, amikor az országváltásunk történt. Háromévesen is látszott, hogy jól bánik a labdával és szeret focizni. Ezt követően fokozatosan figyeltünk rá, brutális mennyiségű szülői munkát tettünk bele, hogy segíteni tudjunk a futballpályafutása alakulásában.”

Együtt a család: Wacha Judit, Németh Fanni Lærke, Németh Hunor Vajk és Németh Tamás a fiú egyik válogatott mérkőzése után.

Egy Koppenhága melletti településen élnek és hosszú évek óta onnan kell ingázni a fővárosba az edzésekre és a mérkőzésekre. Napjainkban azért könnyebb a helyzet, mert Hunor vonattal jár be.

„Egy autó már kifutott alólunk az ügy érdekében, így nekünk is kényelmesebb, hogy Hunor immár önállóan közlekedik – mosolyodik el Németh Tamás.

– A klubbeli edzések mellett rengeteg magántréninget tartottunk, volt, hogy a sötétben az autónk lámpájával világítottuk meg a pályát. Úgy számolom, Hunornak jelenleg hétezer óra edzés lehet a lábában és nagyjából tízezer kell ahhoz, hogy a futball mesterévé váljon, ez húszéves korára meglehet.”

Németh Hunor Vajkot egy játékosmegfigyelő vitte az FC Kobenhavnhoz.

„Csodálatos érzés volt nyolc- évesen belépni a klub kapuján, hiszen amióta az eszemet tudom, ennek a csapatnak szurkolok – mondja a fiatal futballista. – Egy kis kitérőt leszámítva azóta is itt vagyok és egyre feljebb lépdeltem a ranglétrán. Megbecsülnek a klubnál, tavaly a születésnapomon profiszerződést kötöttek velem.”

Kézfogással szentesítették a szerződést.

Az FC Kobenhavn U17-es csapatának a kapitánya, 2024. december 31-ig van megállapodása az egyesületnél. A mostani idényben eddig 13 bajnokin 6 gólnál és 6 asszisztnál tart.

Annak idején megkeresett a dán szövetség a válogatottságot illetően, de én az MLSZ hívására a magyart választottam. Bár kettős állampolgár vagyok, de a szívem ebben a tekintetben hazahúzott. Telkiben az U16-os válogatott összetartásain és a mérkőzéseken is nagyon jól érzem magam. Új impulzusok értek, új barátokra leltem. Kétszer már szerepet kaptam az egy évvel idősebbek között is, idővel majd szeretnék előrelépni.

Németh Hunor Vajk tehetségét jelzi, hogy topbajnokságokból neves klubok is érdeklődnek iránta.

„Koppenhágában jó színvonalú szakmai munkát végeznek, ami ezt segítő iskolai oktatással párosul. Úgy ítélem meg, ez egy Feyenoord, Eindhoven, Anderlecht, Dortmund szintű képzés. Becslésem szerint Hunor kivásárlási ára kétmillió euró körül lehet, ennyiért engednék el egy nevesebb klubba. Vannak érdeklődők topligákból, de a fejlődése egyelőre itt is garantáltnak látszik. Bízom benne, hogy Hunor valóra tudja váltani az álmait a klubjában és a magyar válogatottban is, mert általa a miénk is teljesülne” – említi búcsúzóul az édesapa.