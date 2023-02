Kedden az amerikai játékos Mia Hollingsworth kötelezte el magát a győri zöld-fehérekhez - olvasható a klub Facebook oldalán.

Mia Hollingsworth a cleveland-i Lee Egyetemen végezte tanulmányait pszichológia szakon, majd Ausztráliába igazolt, ahol a South Melbourne FC meghatározó játékosa volt. Később Európába szerződött, a portugál élvonalban szereplő, Vilaverdense Braga együttesét erősítette.

A 25 éves Mia Hollingsworth több poszton is bevethető, támadóként és középpályásként is hasznos tagja lehet a tavaszi idényben nagy célokért küzdő ETO-nak. A játékos a tervek szerint szombaton délelőtt 10 órakor már pályára is lép a Slovan Bratislava elleni felkészülési mérkőzésen.