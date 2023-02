Békéscsaba 1912 Előre–Gyirmót FC Győr

Békéscsaba, vasárnap, 14 óra. V.: Kovács I.

A sereghajtó Dorog elleni döntetlen után, a békéscsabai utazás előtt a kék-sárgák vezetőedzője kritikus, de bizakodó volt:

„A siker érdekében mentalitásban sokat kell változnunk – fogalmazott Csertői Aurél. – Akaratban nem múlhat felül minket a hazai gárda, csak focizgatni nem lehet, így bizonyos, hogy nem lesz elég együttesünk tagjaitól a kilencvenszázalékos teljesítmény, mindenkitől a maximális száz százalékot várjuk, s ezt remélem, át is érzik majd a játékosok. Örülök, amikor jól játszik csapatunk, de most is az eredmény az elsődleges. A jelenlegi másodosztályban senki ellen nem lehet a biztos győzelem reményével pályára lépni, hiszen mint azt korábban is tapasztalhattuk, a papíron gyengébbnek vélt csapatok is gyakran okoznak meglepetést.”