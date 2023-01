"Ez egyben egy próba is – mondta Gyömörei Tamás, a győri Széchenyi István Egyetem Sportközpontjának vezetője. – A győri egyetem szeretne nagyobb súllyal jelen lenni a felnőtt jégkorongban, ahogy jelenleg már az UNI GYŐR ETO HC Andersen ligás csapatánál is fenntartó szerepet vállalt.

A következő cél az európai egyetemi bajnokság, az EUHL, amelyben a tornán résztvevő csapatok mellett szerepel cseh és lengyel egyetemi csapat is.

Ebben a bajnokságban csak olyan játékosok léphetnek jégre, akiknek aktív egyetemi jogviszonyuk van, vagy abban az évben töltik be a 18. életévüket, illetve érettségiznek. Ezért is fontos, hogy a Széchenyi-egyetemnek minél több jégkorongozó hallgatója legyen, de az is valószínű, hogy az első évben több olyan játékosa lesz a csapatnak, akik más egyetemre járnak."

A győri egyetemen már most is számos sportolói ösztöndíjas hallgató tanul és a képzések között szinte mindenki megtalálhatja a neki valót. Az ösztöndíj mellett a kollégiumi elhelyezés is nagy segítség azon sportolóknak, akik nem a profi hivatást választják, hanem a tanulás mellett döntenek úgy, hogy az élsportot ne kelljen abbahagyniuk.

A jégkorong mellett számos más sportágban van jelen a győri egyetem a felnőtt ligákban. Kézi-, kosár- és vízilabdában már évek óta tartanak fenn egyetemi és felnőttligás csapatokat és ezekben számos hallgató játszik. Minden évben február 15-ig kell beadni a felvi.hu-n keresztül a jelentkezéseket a felsőoktatási intézményekbe.

A sportolók között a Rekreáció, a Kereskedelem és Marketing, a Műszaki Menedzser Szak, a Nemzetközi Tanulmányok és a Sportdiplomáciai Szaktanácsadó (szakirányú továbbképzés) nagyon népszerű, a hallgatók felmentést kérhetnek az órák látogatása alól, valamint egyéni vizsgarendet. A jégkorong esetében az UNI GYŐR ETO HC-vel együttműködésben edzenek a csapatok, így a leendő hallgatóknak lehetősége lesz játszani a korosztályos bajnokságokban, az Andersen Ligában és reményeik szerint szeptembertől az EUHL bajnokságban is. Így nem kell feladni sem a jégkorongot, sem a tanulást.