Az idegenbeli mérkőzés előtt Cziczás László vezetőedző, valamint Dubei Debóra és Peyton Williams mondta el, mit várnak a meccstől.

Cziczás László: – Most már nemcsak sejtjük, hanem tudjuk is, hogy európai topcsapathoz utazunk. Az első mérkőzés nem sikerült jól, annak ellenére, hogy sikerülhetett volna jól is. Ez a 17 pontos különbség azért alakult ki, mert mi játszottunk valamelyest gyengébben. Amikor az ellenfél el tudott lépni tőlünk, a harmadik negyed végén, negyedik negyed elején, olyan klasszis megoldásokat mutattak be, amivel el is döntötték a találkozó sorsát. Reméljük, szerdán ehhez hasonló klasszis teljesítményeket mi tudunk majd mutatni és vissza tudunk vágni a törököknek. Ha nem sikerül, akkor sem dőlünk a kardunkba, mert tisztában vagyunk az erőviszonyokkal. Semmiképpen sem feltett kézzel utazunk Isztambulba, de azért már készülünk az előttünk álló nagy feladatokra is.

Dubei Debóra: – Elsősorban nagyon szeretném, ha visszatalálnánk saját játékunkhoz, ami bennünket jellemzett a jobb meccseken. Sajnálom, hogy az első mérkőzésen ilyen nagy különbség alakult ki, mivel szerintem nem volt ekkora a távolság a két csapat között. Az biztos, hogy mindent megteszünk azért, hogy jó mérkőzést játszunk, és méltó ellenfelei legyünk a Galatasaraynak. Fontos lesz, hogy az ő hazai pályájukon a jó védekezés mellett még jobb támadást nyújtsunk, mint az előző találkozón. Kíváncsian várom, mit tartogat számunkra az összecsapás. Ha esetleg nem tudjuk ledolgozni a hátrányt, akkor is szeretném, hogy méltóképpen zárjuk le az európai sorozatot, és jó szájízzel hagyjuk el ezt a kupakalandot.

Dubei Debóra (fehérben) nehéz visszavágóra számít.

Peyton Williams: – Két szempontból is kemény feladat áll előttünk: egyrészt komoly hátrányt kell ledolgoznunk, másrészt pedig az ő pályájukon kell ezt megtenni. Az előző meccsen láthattuk, hogy nagyon erős, magas embereik vannak, akiknek a megállításához az egész csapatra szükség lesz. Emellett elég jó shootereik vannak, illetve a kiegészítő játékosok is jól teljesítettek. Rájuk pont annyira kellett figyelni az előző találkozón, hogy elvegye a kellő figyelmet a magas embereikről. Jó csapat a Galatasaray, de azt gondolom, az odavágó végeredménye nem tükrözi kellően a játék képét. Sajnos a zárónegyed nem úgy sikerült, ahogyan azt szerettük volna. Idegenben sokat segítene, ha végre a teljes négy negyedet jól játszanánk végig, és ha az elejétől kezdve nekik tudnánk ugrani. Félelem nélkül kell pályára lépnünk.