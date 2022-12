SERCO UNI Győr–Kibirkstis 53–58 (20–14, 8–16, 14–7, 11–21)

Győr, női Európa-kupa-mérkőzés, 200 néző. V.: Zubak, Uhrin (szlovákok), Lapanovic (szlovén).

UNI Győr: Ellenberg, Dubei 3/3, Weninger 7/3, Török Á. 5/3, MOMPREMIER 6. Cs.: Ruff-Nagy D. 5/3, Bach 2, DOMBAI 11/3, WILLIAMS 10, Varga Zs. 2, Oroszová 2. Edző: Cziczás László.

Kibirkstis: Sulske 14, Miknaite 4, Raulusaityte 2, JUSKAITE 16/6, PETRONYTE 13. Cs.: Theriot 2, MAZIONTYE 6, Kazociunaite, Kraujunaite 1, Zabotkaite. Edző: Gitautas Kievinas.

Nehezen indult be a pontgyártás, Weninger szerezte az első kosarat. Dubei triplája után négy ponttal elléptek a hazaiak (7–3). Ezt hamar kiegyenlítette a litván együttes, de Weninger megint betalált, amivel egy 7–0-ás sorozat vette kezdetét (7. perc: 14–7). A vendégek 18–9-nél időt kértek, a negyed hajrájában egy 5–0-val zárkózott a Kibirkstis.

A második tíz percben is több támadásra volt szükség, hogy megszülessen a szakasz első kosara, ezt egy védelmi megingást kihasználva a vendégek szerezték. A győriek Török Ágnes hármasával 5 és fél perc után találtak be (23–20). Őrizte néhány pontos előnyét az UNI Győr, bár igazán nem játszott jól (18. perc: 28–23). A félidő hajrájában Ruff-Nagyot kellett ölben lehozni, majd a litvánok átvették a vezetést. Húsz perc után előnyben is voltak a vendégek (28–30).

Szünet után sem estek sűrűn a kosarak. A 26. percben 36–33 volt a hazaiak javára. Nem volt magas a színvonal, a 29. percben 38–35-öt mutatott az eredményjelző. A negyed Varga duplájával zárult, ezzel 42–37-re módosult az állás.

A zárófelvonásban sem dobálták agyon a gyűrűt a csapatok. Csendben csordogált a mérkőzés, 3–5 ponttal azért rendre a zöld-fehérek vezettek. A negyed közepén aztán átvette a vezetést a Kibirkstis (46–47). Időt is kért Cziczás László. Ez sem segített, a litvánok elléptek négy ponttal, Dombai hosszú percek után talált be újra, de a végjátékban a Kibirkstis eldöntötte a maga javára az összecsapást.

A győri csapat enerváltan játszva vereséget szenvedett, de a csoportgyőzelem így is meglett.

Cziczás László: – Csalódott vagyok, nagyon rosszul játszottunk, főleg támadásban. Nem erre készültünk, szerettünk volna nyerni. Ami még fájó, hogy mindkét irányítónk megsérült, egyelőre nem tudni, a hétvégi bajnokin be tudjuk-e vetni őket.