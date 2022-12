Eredményességben elmaradt a várakozástól az idén újra NB II-ben szereplő Gyirmót FC Győr, amely húsz fordulót követően csupán a hatodik helyen telel a tabellán. A kék-sárgák az elmúlt idényt még az élvonalban töltötték, a parádés feljutás után azonban nem sikerült megkapaszkodniuk a legjobbak között. Alapos vérfrissítést követően – tizenhárom, főképp külföldi, de több meghatározó magyar játékos is távozott, s nyolc, köztük jó néhány fiatal érkezett a nyáron – újra a másodosztályban kezdte a csapat a szezont.

Nem is rosszul, hiszen Nagy Patrikék magabiztosan győzték le otthon a Szentlőrincet, majd idegenben a Dorogot. Aztán váratlan győzelmet aratott Gyirmóton a Békéscsaba, majd egy budafoki döntetlent követően ugyan sikerült legyőzni hazai környezetben a Mosonmagyar­óvárt, ezután már csak a 17. fordulóban nyert újra otthon a Gyirmót. Javít a képen, hogy közben kiválóan szerepelt idegenben az együttes, s csaknem az egész szezonban veretlen maradt, csupán az MTK-tól szenvedett vereséget.

Óriási tehát a különbség a hazai és az idegenbeli eredményességben: míg Gyirmóton három győzelem, egy döntetlen és hat(!) vereség, vendégként hat győzelem, három döntetlen és egy vereség a kék-sárgák mérlege. A 33 rúgott gól mellett 24-szer kapitulált a gyirmóti védelem. Összesen 31 pontot gyűjtött az együttes, lemaradása nyolc pont a feljutást érő második helyen álló PMFC-vel szemben.



– Annak tükrében, hogy a klubnál az azonnali feljutást tűzték ki célul, a hatodik hellyel nyilván ön sem elégedett. Mennyire csalódott? – kérdeztük Csertői Aurélt, a Marcal-partiak rutinos vezetőedzőjét.

– Egyértelműen az vagyok, de összetett okok miatt volt gyengébb a szereplés. Rengetegen távoztak a korábbi csapatból, köztük a gólkirály Varga Barnabás, az egyik belső védőnk, Széles Imre és a balhátvéd Zeke Márió is. Több értékes játékosunk is eligazolt, ez tény. Megpróbáltuk őket pótolni, két fiatalt is igazoltunk, akik közül az egyik, Helembai Márk gyorsan kiesett, mert súlyosan megsérült. Sokat volt sérült Simon András, akitől azért vártuk a gólokat. Sok sebből véreztünk az őszi szezonban. Nyilván azért ennél több pontot terveztünk, bár nem lettünk erősebbek, mint az a csapat, amely az NB I-ben játszott. Amúgy a korábbi feljutás óriási bravúr volt, s valami hasonlóra készültünk most is. Úgy vélem, jobb teljesítményt nyújtottunk, mint ami pontokban megmutatkozik. Játékban majdnem megközelítettük azt, amit akkor mutattunk, amikor felkerültünk az élvonalba. Indokként említhetném, hogy több gólt kaptunk, mint amit terveztünk, de emellett megvoltak a lehetőségeink a gólok szerzésére, igaz, ennyit nem szoktunk hibázni. Rengeteg helyzetet kidolgoztunk, amelyek közül csak keveset tudtunk értékesíteni.

– Nagyon sok volt a hazai pályán elszenvedett vereség. Ennek mi volt az oka?

– Nem kontrákra építettünk, a saját pozíciós játékunkra fektettük a hangsúlyt, amiben mindig benne van a védelem sebezhetősége. Ebből adódóan nem jöttek stratégiailag azok a gólok sem, amikkel számoltunk a szezon elején. Nagyon hiányoznak ezek a pontok, amiket azért nem szereztünk meg, mert bevállaltuk a nyitottabb játékot hazai pályán, de a kontrafutball ellen kevésbé volt hatékony a védekezésünk. Mindenáron szerettük volna megnyerni ezeket a meccseket is, s talán rutinosabb, érettebb gondolkodással elkerülhető lett volna a vereség. Ha ezeken csak egy-egy pontokat szerzünk, sokkal jobb pozícióban lennénk.

– Ezekkel a tapasztalatokkal más lesz tavasszal a játék?

– Ha nem hatékony valami, tudunk és kell is változtatni. Viszont, ha sikerül a rendszerhez megfelelő játékosokat találni, akkor nem kell változtatni. Ha előre akarunk lépni, mindenképp igazolnunk kell, méghozzá minőségi játékost, játékosokat.

– Ami télen sosem egyszerű.

– Ez így van. Kiszemeltjeink vannak, de az ő megszerzésük nem csupán rajtunk múlik.

– Nyolc pont a hátrány, ledolgozható ennyi?

– Ha a feljutást nézzük, soknak tűnik, de ha a hárompontos rendszerben gondolkodunk, reális lehet. Volt, hogy már mi vezettünk ennyivel, de volt, hogy hasonló hátrányt dolgoztunk le. Igaz, utóbbi nehezebb, mert az előbbre lévőknek van lehetőségük meccset veszíteni, aki hátrébb van, annak nem nagyon. Az biztos, nem adjuk fel. A feljutáshoz extra teljesítmény kell, de egyszer már megmutattuk, hogy tudunk mi olyat is nyújtani.