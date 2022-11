Ihász Veronika, a Győri DC dobója tavaly már azzal óriá­­si sikert ért el, hogy kijutott a WDF angliai világbajnokságára, ahol aztán tovább fokozva a nagyszerű teljesítményt, sporttörténelmet írva, első magyarként nyert mérkőzést az első fordulóban. Ráadásként rekordot is döntött, mert a második találkozóján megdobta a világbajnokságok történetének legmagasabb, női induló által elért kiszállóját, 164-ről fejezte be a játékot.Ihász, aki szoros veresége után a második kört követően búcsúzott, a verseny végén kijelentette, mindenképpen szeretne újra játszani a vb-n, ezért az az elsődleges célja, hogy ismét kijusson a tornára és „egy kicsit jobb teljesítménnyel” még tovább lépjen.

Nos, a győri dartsos teljesítette célkitűzése első részét: ahogy arról röviden már beszámoltunk, a hétvégi prágai, ezüst kategóriás besorolású WDF-versenyt követően biztossá vált, hogy a kelet-európai ranglista éllovasaként ismét ott lehet a szervezet legrangosabb tornáján, a vb-n.

„Kissé döcögősen indult a prágai verseny, de azért sikerült elérnem a kitűzött célt – mondta érdeklődésünkre hazánk legmagasabban jegyzett női dartsosa. – Sokat azért nem kellett izgulnom, már a verseny előtt szinte biztos volt a kijutásom. Annyit kellett csak tennem, hogy a rangsorban második cseh Jitka Cisarova ne előzhessen meg. Végül ötödik lettem, így a ranglistán tizenhat pontos előnnyel végeztem az élen. Fantasztikus érzés, hogy ismét ott lehetek a vb-n. Örülök, hogy megcsináltuk és újra kint lesz a csapat (egy másik magyar, Kovács Patrik először vívta ki a részvétel jogát a szigetországi vb-re – a szerk.)” – tette hozzá Ihász Veronika, akit meglepett a hirtelen jött ismertség az első vb-szereplését követően.

„A tavalyi világbajnokság után volt egy nagy törés a játékomban. Talán felesleges terheket pakoltam magamra. Túl sokat vártam magamtól. Nagyon furcsa volt, s valószínű, nehezen dolgoztam fel, hogy már ennyi ember megismer. Néha egyébként nem is tudok mit kezdeni azzal a sok támogatással, jókívánsággal, amit kapok. Még meglepőbb, hogy a külföldi játékosok csinálják ugyanezt. Szoknom kell ezt az érzést” – árulta el a kiváló dobó, aki egészen az év közepéig nem hitte, hogy ismét szerepelhet a vb-n.

„Úgy látszott, hogy elúszik a kijutás, de szerencsére mellettem volt a hazai szövetség elnöke, Balázs Gábor, a szintén dartsos férjem, a győri klubom és persze a barátaim. Versenyeket, célokat tűztek ki nekem, s megszervezték az utazásaimat. Így sokkal egyszerűbb volt újra csak a játékra összpontosítani. Hála az égnek, a munkahelyem, a GYSEV is lehetővé tette számomra, hogy eljussak a versenyekre, amiken pontokat gyűjthetek.”

S hogy Veronika dönt-e a világbajnokságon – amelynek időpontja még nem ismert – újabb rekordokat, azt egyelőre ő sem tudja.

„Nem várok magamtól semmi különöset, csak szeretnék jól játszani. Minden év más. Bízom azért egy jó sorsolásban, és majd meglátjuk, mi lesz. Idén már csak egy versenyem lesz, aztán végre pihenhetek egy keveset. Alig várom már, hogy a családommal legyek.”