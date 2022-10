ETO FC Győr–Gyirmót FC Győr

Győr, ETO Park, szerda 17 óra. V.: Hanyecz.

Előzetes - A két csapat legutóbb a 2020/2021-es idényben játszott egy csoportban, ősszel az ETO Parkban 4–1-es hazai siker született, a tavaszi szezonban azonban Gyirmóton a kék-sárgák győztek 2–1-re. Az akkori bajnokságban a Gyirmót végül ezüstérmet szerzett, s feljutott az NB I-be, míg az ETO 12. lett. Ebben az idényben a jelenleg harmadik pozícióban lévő kék-sárga együttes várhatja kedvezőbb helyzetből a győri rangadót, hiszen az ETO csak a nyolcadik helyen áll, igaz, mindössze két pont a két csapat között a különbség a tabellán.

„Mindent elkövettünk, hogy a lehető legjobb állapotban legyünk a Gyirmót ellen és megszerezzük a nagyon fontos három pontot. Nyilván nem lesz könnyű dolgunk, ellenfelünknek rendkívül rutinos edzője van, emellett megvan a csapat stabil alapjátéka, amit évek óta csiszolgatnak. Biztos vagyok benne, hogy lesznek helyzeteink, az lesz a kulcs, hogy ezeket hatékonyabban ki tudjuk-e használni. Lesznek fontos hiányzóink, de van annyira erős a keretünk, hogy tudjuk őket pótolni” – mondta a Rába-partiak vezetőedzője, Tímár Krisztián.

„Sajnos hétvégén elszenvedtük harmadik vereségünket, így szerdán szeretnénk javítani. Bízom benne, hogy játékosaink is átérzik a mérkőzés fontosságát és sikerül nekik a legjobb formájukat hozni. Sajnos egyik legtehetségesebb játékosunkra, Helembai Márkra úgy tűnik, hosszú ideig nem számíthatunk a sajnálatos sérülése miatt, ami a csapat többi tagját is megviselte, ezért a lelkeknek is jót tenne egy sikeresen megvívott mérkőzés. Ha örülni szeretnénk a lefújást követően, akkor többet kell tennünk a győzelemért, a védekezésünkön mindenképpen javítanunk kell, elöl pedig nagyobb arányban kellene értékesíteni az adódó helyzeteinket. Nagyon szoros a mezőny a másodosztályban, ezért szinte minden mérkőzés háromesélyes” – fogalmazott Csertői Aurél, a gyirmótiak vezetőedzője.