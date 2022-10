úszás. A zsúfolt nyarat követő pihenés és újrakezdés után az első igazán komoly viadalok következnek a hétvégén: Veszprémben a medencés hosszútávúszó országos bajnokságon valamennyi nyíltvízi válogatott kerettag ott lesz a vízben Rasovszky Kristóffal az élen, plusz Milák Kristóf is teszteli magát egy 1500 gyors erejéig. Berlinben pedig az idén három állomást magába foglaló FINA úszó Világkupa-sorozat nyitányán áll rajtkőre több versenyzőnk, köztük a római Eb hősei, Kós Hubert és Márton Richárd, illetve a melbourne-i rövidpályás vb résztvevői, a győri klub színeit képviselő Jakabos Zsuzsanna és Szabó Szebasztián.

A medencés hosszútávúszó bajnokság résztvevői a tavalyi, szegedi eseményt követően az idén a másik fellegvár, Veszprém vadonatúj uszodájában találkoznak. A háromnapos program a hagyományos menetrend szerint zajlik: péntek délután a 10 000 méter lesz műsoron, szombaton – elsősorban, de nem kizárólag – az utánpótláskorúak versengenek 1500-on és 3000 méteren, míg vasárnap az 5000 méteres futamokkal zárul az esemény.

Bár az idei ob nem válogató a következő évre – tavaly a versenynaptár bizonytalanságai miatt a medencében zajlott az első kör –, a nyíltvízi válogatott teljes létszámban vonul fel, így az idei nyári világ- és Európa-bajnokságon ezüstérmes váltó tagjai, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid, Olasz Anna és Rohács Réka éppúgy ott lesz, mint a 25km-en Lupán bronzérmes Gálicz Péter.

Sőt, szombatra ismét befut Milák Kristóf: olimpiai bajnokunk már tavaly is tesztelte magát Szegeden, és most újfent benevezett 1500 méterre. A szombati első futam mindenesetre remek szórakozásnak ígérkezik, elvégre Milák a seychelle-i junior vb-n taroló magyar fiatalokkal meccsel, így az egyéni aranyérmes Betlehem Dáviddal és Kovács-Seres Hunorral, illetve egy pályára osztották be a váltóval világbajnok Hambardzumyan Arshakkal (a gyorsabb lebonyolítás érdekében ellentétes oldali rajttal, ketten úsznak egy pályán ezen a bajnokságon).

A háromnapos dzsembori kritikus periódusa egyébként nem is az uszodában, hanem a szomszédos Veszprém Arénában esedékes: Rasovszky Kristóf és Olasz Anna eddig csupán a medenceparton fricskázta egymást a veszprémi és a szegedi kézilabdacsapat aktuális eredményeinek fényében, most viszont 16 órától együtt nézhetik meg a két szupergárda bajnoki rangadóját; remélhetőleg a végkifejletnek nem lesz kihatása a másnapi 5km-es számra...

Rövidpályán pedig a nemzetközi szezon startol: Berlinben a FINA úszó Világkupa első állomásán a tervek szerint kilenc magyar méreti meg magát. A decemberi, melbourne-i rövidpályás vb-n induló Jakabos Zsuzsanna és Szabó Szebasztián mellett a Rómában Európa-bajnoki címet szerző Kós Hubert, illetve a kontinensviadalon váltóban és kétszáz pillangón is igen emlékezeteset alakító Márton Richárd szereplését kísérheti kiemelt figyelem, de a nyári junior viadalokon villogó ifjú hölgyektől is várható talán egy-egy jobb eredmény.

A berlini Vk magyar indulói

Nők

Ábrahám Lilla Minna 200-400-800m gyors, 100-200-400m vegyes, Barna Bianka Dorottya 50-100-200m mell, 400m vegyes, Jakabos Zsuzsanna 200m pillangó, 200m hát, 100-200-400m vegyes, Molnár Kitti 50-100-200m pillangó, Sztankovics Anna 50-100m gyors, 50m mell, Ugrai Panna 50-200m gyors, 100-200m hát, 100-200m pillangó, 100-200-400m vegyes

Férfiak

Kós Hubert 200m hát, 50-200m pille, 100-200-400m vegyes, Márton Richárd 200m gyors, 100-200m pillangó, Szabó Szebasztián 50-100m gyors, 50m hát, 50-100m pillangó