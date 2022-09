ETO FC Győr – Kelen SC 5-0 (2-0)

Győr, ETO Park. V.: Büki (Frank, Végh).

ETO FC Győr: Borók – Öreg (Elson 76’), Kovács L., Kaziupa (Nagy F. 57’), Németh L. (Savanya 64’), Malesevic (Kern 57’), Süle, Herczeg, Cameron, Siklér (Vida 46’), Khimych. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Kelen SC: Bokros – Bederna, Ónodi (Stumpf 72’), Végh K. (Végh D. 83’), Ambacz (Berencsi 83’), Tóbik (Fogl 72’), Ramor, Terhes (Blayer 60’), Bernhardt Ba., Kerekes, Bernhardt Be. Vezetőedző: Kun István.

Gsz.: Kovács L. (37’), Herczeg (40’), Cameron (49’), Vida (60’), Khimych (71’).

A 4. percben Kovács L. ugratta ki Herczeget, aki jó pozícióban vette át a labdát, lövése azonban jócskán elkerülte a kaput. A 13. percben Herczeg szögletét követően Cameron tudott fejelni közelről, próbálkozása a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret. Hat perccel később Süle rázott le magáról nagyszerűen három embert, majd pontosan centerezett, ahol Khimych érkezett és lőtt, a labda a kapufáról perdült vissza a mezőnybe. A 26. percben tetszetős összjáték után Herczeg lőtt a tizenhatosról, középre tartó lövését azonban Bokros magabiztosan védte.

A 37. percben megszereztük a vezetést! Bal oldalról elvégzett szöglet után Kovács L. elé került a labda, akinek a tizenhatosról eleresztett lövése védhetetlenül csapódott a kapu jobb oldalába 1-0. Három perccel később Khimych ment le az alapvonalig, középre adására Herczeg érkezett, aki kapásból lőtte ki a jobb alsó sarkot 2-0.

A 49. percben Malesevic indította egy magas labdával Cameront, aki egy csel után a rövid alsóba lőtt 3-0.A 60. percben Süle adott jó labdát Vidának, aki nagyszerűen vette át, és higgadtan lőtt a kimozduló kapus mellett a hálóba 4-0. A 71. percben Süle lövését blokkolták a védők, ami így Khimych elé került, támadónk a kapussal szemben higgadtan értékesítette a ziccert 5-0. Ezután már nem volt komolyabb lehetőség egyik csapat előtt sem, így együttesünk továbbra is százszázalékosan áll a bajnokságban.

Dörnyei Balázs: - Nagyon jól felkészített csapattal játszottunk, jól védekeztek, amikor volt lehetőségük, próbáltak kontrázni. Az első félidőben langyosabban kezdtünk, kellett egy negyedóra, mire felpörgött a csapat, utána viszont nagyon tetszett az, amit a pályán láttam. Amit a héten gyakoroltunk, abból nagyon sok minden visszajött a mérkőzésen. Nyilván voltak hibáink, arra kell figyelnünk, hogy labdavesztés után stabilan vissza tudjunk zárni.

Kun István: - Azt gondolom, amit elterveztünk, azt sokáig tudtuk is csinálni, utána jöttek azok a minőségi dolgok, amiben az ellenfél játékosai jobbak, nem véletlen, hogy a bajnoki címre törnek. A kapott gólok után is mindig meg tudtunk újulni, az első kettő után azonnal volt helyzetünk, tehát tudtunk volna mi is gólt lőni, sajnos ez ma nem jött össze.