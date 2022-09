Debrecen-Mo­­therson-Mosonmagyaróvári KC

Előzetes - Pénteken 18 órakor a DVSC otthonában lép pályára a Mo­­therson-Mosonmagyaróvári KC női csapata. Az NB I rangadója várhatóan kiélezett küzdelmet hoz, Gyurka János együttese meglepetésre készül az egyik nagy rivális otthonában.

„A DVSC az elmúlt években bebizonyította, hogy a magyar bajnokság egyik legjobb csapata. Nagy erősségük, hogy alig volt változás a játékoskeretükben, kizárólag olyan kiváló képességű, kész kézilabdázók érkeztek hozzájuk, akik azonnali erősítést jelentenek. Két nagyon erős, teljesen egyenértékű soruk van, széles a taktikai repertoárjuk, színesen, eredményesen kézilabdáznak. Jó formában vannak, hazai környezetben szurkolóik támogatására is számíthatnak, így ők a pénteki mérkőzés esélyesei. Viszont mi sem feltartott kezekkel utazunk Debrecenbe. Sajnálom, hogy továbbra is betegségek, sérülések zavarják a felkészülésünket, hiszen most olyan találkozó vár ránk, ahol a teljes keretünkre szükség lenne. Az eddig lejátszott három fordulóban voltak jobb és gyengébb szakaszok a játékunkban, ami természetesnek mondható egy ilyen alakuló gárda esetében. Örülünk, hogy rangadóvá érett a két csapat összecsapása, amelyen minden tudásunkra és elszántságunkra szükség lesz” – fogalmazott az MKC vezetőedzője.

A debreceniek még veretlenek, háromból három meccset nyertek, az MKC két győzelem mellett egyszer ugyan veszített, de a Fradi otthonában elszenvedett kétgólos vereség miatt nincs okuk a szégyenkezésre Kovács Patríciáéknak.